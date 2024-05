Luna nagrała krótkie oświadczenie, w którym komentuje półfinał Eurowizji 2024. Reprezentantka Polski w miniony wtorek dała czadu na scenie w Malmo prezentując swój numer "The Tower" jednak ostatecznie nie znalazła się w dziesiątce, którą zobaczymy w wielkim finale. Teraz Luna zwróciła się do swoich fanów i podziękowała im za wsparcie. Jak komentuje swój występ na Eurowizji?

7 maja ruszyła Eurowizja 2024. W pierwszym półfinale wystąpili reprezentanci z piętnastu krajów, jednak do finału przeszło tylko dziesięć z nich. Cała Polska miała nadzieję, że w szczęśliwej dziesiątce pojawi się Luna, która wygrała polskie preselekcje i reprezentowała nas w wielkim konkursie muzycznym. Luna zachwyciła na Eurowizji ze swoją piosenką "The Tower", ale ostatecznie nie przeszła do kolejnego etapu i odpadła z dalszej rywalizacji.

Teraz artystka podczas relacji na InstaStories skomentowała półfinał Eurowizji ze swoim udziałem i zwróciła się do wszystkich, którzy jej kibicowali.

Wracam do Was po nocy pełnej wrażeń, po emocjonalnym rollercoasterze. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, za to, że jesteście ze mną, za wczorajszy występ. Ja dałam z siebie tyle, ile mogłam. Razem z całym moim teamem włożyliśmy w ten występ 200 %, całe nasze serca, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego występu

Luna nie ukrywa, że udział w Eurowizji był dla niej ogromnym wyróżnieniem i przeżyciem. Gwiazda zwróciła się do swoich fanów i podziękowała im za wsparcie.

Pamiętajcie, że nie ma tutaj przegranych, wszyscy jesteśmy wygrani, dla mnie wygraną jest bycie tutaj, ten wspaniały czas i to, że mogłam Wam przekazać tyle swojej energii, swoich emocji, zaprezentować to, co chciałam zaprezentować. Mam nadzieję, że ta piosenka zostanie jeszcze z Wami i wracam do Polski z nową energią, będę kończyć swój album, mam nadzieję, że będziecie tam ze mną. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, za głosy, ściskam Was bardzo mocno. We built the tower

wyznała Luna.