Kilka miesięcy temu media obiegła wiadomość, która zelektryzowała wszystkich - "Taniec z Gwiazdami" wraca do telewizji. Rozpoczęło to prawdziwy festiwal spekulacji dotyczących nowego składu jurorskiego, prowadzących i przede wszystkim uczestników. W kolejce czekało już kilka pewnych nazwisk. Przypomnijmy: Rozenek potwierdza swój udział w "Tańcu z Gwiazdami"?

Ostatnio jednak temat nieco ucichł, a przedstawiciele TVN nie chcieli się wypowiadać na temat powrotu programu do ramówki, mimo że jeszcze jesienią głośno mówił o tym sam dyrektor stacji, Edward Miszczak. Okazuje się, że cisza w obozie TVN nie była przypadkowa. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, "Taniec z Gwiazdami" wiosną wróci do telewizji, ale na antenę... Polsatu! Produkcją formatu zajmie się Rochstar, który jest liderem na rynku w realizacji tego typu przedsięwzięć telewizyjnych.

TVN długo zwlekał z ostateczną decyzją w sprawie "Tańca", w dodatku na wiosnę zaplanowali zbyt dużo formatów, co w tej sytuacji wykorzystali Polsat i Rochstar. Władze stacji po świetnym sylwestrze chcą przypuścić szturm na segment rozrywki i z pewnością zaskoczą telewidzów. Pod znakiem zapytania stoi teraz udział kilku nazwisk sztandarowych gwiazd TVN, ale bez wątpienia na parkiecie zobaczymy kilka głośnych postaci. Już we wrześniu rozpoczęto booking tancerzy, a obecnie trwają ostatnie rozmowy co do ostatecznej nazwy i składu programu. To będzie prawdziwy hit - zdradza w rozmowie z nami osoba współpracująca ze stacją.