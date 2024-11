15. edycja "Tańca z gwiazdami" ledwie dobiegła końca, a my już poznaliśmy nową uczestniczkę kolejnej. Wiosną o Kryształową Kulę powalczy Blanka, której popularność przyniósł m.in. hit "Solo". Zanim jednak artystka pomaszeruje na salę treningową, czeka ją jeszcze jedno wyzwanie.

W minioną niedzielę odbył się wielki finał 15. edycji "Tańca z gwiazdami", którą zwyciężyli Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Odcinek był naprawdę wyjątkowy, bo pomiędzy choreografiami uczestników mogliśmy posłuchać występów największych gwiazd, w tym Maryli Rodowicz, Roksany Węgiel i Blanki. Co ciekawe, artystka nie poprzestała jedynie na śpiewaniu i wplotła do swojego występu elementy taneczne.

Szybko przekonaliśmy się, że nie jest to jej ostatni raz, gdy pojawiła się na parkiecie show, bowiem Krzysztof Ibisz ogłosił oficjalnie, że Blanka została pierwszą uczestniczką kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami", którą zobaczymy już wiosną przyszłego roku! Wywołało to raczej mieszane uczucia wśród widzów, co może świadczyć o tym, że jej udział odbije się głośnym echem.

Teraz z kolei na jaw wyszło, że artystka wystąpi nie tylko w "Tańcu z gwiazdami! W rozmowie z Pomponikiem potwierdziła, że zaśpiewa w tym roku podczas jednej z sylwestrowych imprez, choć nie chciała zdradzić, w której stacji ją zobaczymy. Odniosła się natomiast do plotek dotyczących wynagrodzenia, z których wynika, że za koncerty 31 grudnia gwiazdy mają zgarniać nawet 400 tysięcy złotych!

Nie jestem w stanie potwierdzić, bo każdy ma różne stawki i nikomu nie zaglądam do umów i do portfela, więc nie wiem - wyznała w rozmowie z Pomponikiem.

Jednocześnie zaznaczyła, że ona sama nie otrzymuje tak pokaźnego wynagrodzenia za pojedynczy występ. W tym miejscu warto wspomnieć, że pojawiły się już pierwsze przecieki w sprawie koncertów sylwestrowych organizowanych przez TVP i Polsat. Telewizja Polska zagości tym razem na Stadionie Śląskim w Chorzowie! Lista artystów, którzy zagrzeją w tym roku publiczność do wspólnej zabawy, pozostaje póki co owiana tajemnicą. Jeśli natomiast chodzi o Polsat, tym razem impreza ma się odbyć w Toruniu.

Portal Wirtualne Media ujawnił nieoficjalnie, że Polacy mogą spodziewać się na tamtejszej scenie: Dody, Kayah, Maryli Rodowicz, Dawida Kwiatkowskiego, zespołu Zakopower i Golec uOrkiestry, a także Oskara Cymsa, Roxie Węgiel, Skolima czy Natalii Nykiel. Czy wśród nich pojawi się również Blanka? Choć nie ma pewności, zważywszy na jej planowany udział w hitowym show stacji, niewykluczone, że to właśnie dla Polsatu zaśpiewa w tym roku na Sylwestra.

Niewykluczone, że w najbliższych dniach, czy też tygodniach, możemy spodziewać się oficjalnych komunikatów w sprawie imprezy sylwestrowej Telewizji Polskiej oraz Polsatu. Czekacie na najgorętszą noc roku?

