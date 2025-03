Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich związek ujrzał światło dzienne w październiku 2022 roku. Początkowo para starała się utrzymać swoją relację w tajemnicy, jednak medialne spekulacje i zainteresowanie sprawiły, że zdecydowali się potwierdzić swój związek. Od momentu upublicznienia związku, para chętnie dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, prezentując wspólne podróże i codzienne życie.

Tak Katarzyna Cichopek wspierała Macieja Kurzajewskiego podczas "Tańca z Gwiazdami"

W marcu 2025 roku Katarzyna Cichopek aktywnie wspierała swojego partnera Macieja Kurzajewskiego podczas jego udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". Widać było, że obecność aktorki na widowni dawała bardzo duże wsparcie uczestnikowi show. Przed drugim odcinkiem 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zapozowali wspólnie na ściance, gdzie wyglądali obłędnie. Czułe gesty i szerokie uśmiechy zapowiadały fantastyczny występ Macieja na tanecznym parkiecie.

Maciej Kurzajewski u boku swojej partnerki tanecznej podczas ostatniego odcinka zaprezentowali Walc angielski, zdobywając 28 punktów od jury.

Macieju - to było dosyć poprawne - miałeś wolną ramę, bardziej bym popracowała nad wolnością w głowie (...) troszeczkę minusik za to, że w walcu angielskim idziemy w dół, a ty wchodziłeś do góry - skomentowała taniec Iwona Pavlović.

Przygoda Macieja Kurzajewskiego w "Tańcu z Gwiazdami"

Maciej Kurzajewski, znany dziennikarz sportowy, wziął udział w 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", emitowanej na antenie Polsatu. Jego partnerką taneczną była Lenka Klimentova, doświadczona tancerka powracająca do programu po przerwie. W pierwszym odcinku, wyemitowanym 2 marca 2025 roku, para zaprezentowała paso doble do utworu "Seven Nation Army" zespołu The White Stripes, otrzymując 28 punktów od jurorów. Niestety, ich występ spotkał się z krytyką zarówno ze strony jury, jak i widzów.

W kolejnym odcinku, 9 marca 2025 roku, Kurzajewski i Klimentova wykonali walca do utworu "Just Once" Jamesa Ingrama i Quincy'ego Jonesa, ponownie zdobywając 28 punktów. Jednakże decyzją jurorów i telewidzów, para jako pierwsza pożegnała się z programem. Po ogłoszeniu wyników, Lenka Klimentova nie kryła emocji i była wyraźnie poruszona werdyktem. Mimo krótkiej przygody z "Tańcem z Gwiazdami" udział Macieja Kurzajewskiego w programie pokazał jego odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań poza dziedziną dziennikarstwa sportowego.

