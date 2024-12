Agnieszka Kaczorowska przez kilka edycji występowała w "Tańcu z Gwiazdami" jednak w 2018 roku podjęła decyzję o odejściu z programu. Po latach gwiazda serialu "Klan" chciała wrócić do produkcji, ale już nie jako tancerka. Agnieszka Kaczorowska miała nadzieję, że zostanie jurorką w tanecznym show Polsatu. Tak się jednak nie stało, ale teraz "Fakt" informuje, że znów zobaczymy ją w "Tańcu z Gwiazdami"! W jakiej roli?

Agnieszka Kaczorowska znów pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami"?

W ostatnich miesiącach wokół Agnieszki Kaczorowskiej jest naprawdę bardzo głośno. Wszystko za sprawą jej rozstania z mężem. Na początku października media donosiły, że związek gwiazdy serialu "Klan" i Macieja Peli to już przeszłość. Początkowo para nie komentowała plotek na swój temat, ale na ich profilach na Instagramie zaczęły pojawiać się wymowne posty i komentarze. Dopiero w programie Kuby Wojewódzkiego Agnieszka Kaczorowska potwierdziła rozstanie z Maciejem Pelą. Później milczenie przerwał również mąż gwiazdy, który dla "Dzień Dobry TVN" opowiedział, jak zakończył się jego związek. Maciej Pela zdradził wówczas, że do rozstania doszło tuż po powrocie jego żony z nagrań programu "Królowa przetrwania".

Ona będąc w programie wysyłała mi wiadomości, , że nie może się doczekać, aż wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach I dwa dni później się dowiaduje, że to jest koniec mówił w Dzień Dobry TVN.

Teraz wszystko wskazuje na to, że wokół Agnieszki Kaczorowskiej znów zrobi się gorąco. Skąd takie podejrzenia? Fakt nieoficjalnie ustalił bowiem, że gwiazda wraca do "Tańca z Gwiazdami"!

po raz kolejny sprawdzi się jako nauczycielka tańca znanych osobistości z polskiego show-biznesu informuje Fakt.

Co ciekawe, sama Agnieszka Kaczorowska do tej pory nie odniosła się do medialnych doniesień na swój temat, ale kilka godzin temu na swoim profilu na Instagramie dodała zdjęcia z sesji zdjęciowej. Pod fotkami pojawił się tajemniczy wpis...

Kto chce #hotnews ? Jutro… Niedziela. Bądźcie tu. napisała gwiazda.

Internauci zaczęli zastanawiać się, czy przypadkiem nie chodzi o "Taniec z Gwiazdami" i powrót do programu.

Wydaje mi się że chodzi o tzg

Czyżby ogłoszenie coś na temat tańca z gwiazdami? komentują fani.

Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska rzeczywiście wróci do "Tańca z Gwiazdami"? Kto wie, być może już jutro poznamy odpowiedź na to pytanie. My już czekamy na wieści od Agnieszki Kaczorowskiej!

Przypominamy, że dziś rano Polsat odsłonił kolejne karty ws. "Tańca z Gwiazdami" i ogłoszono powrót Lenki Klimentovej do show.

