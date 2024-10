W niedzielny wieczór największe polskie stacje telewizyjne przyciągają publiczność swoimi flagowymi programami. TVP 1 od paru tygodni emituje 11. edycję "Rolnik szuka żony", zaś Polsat 15. odsłonę "Tańca z Gwiazdami". W tą najbliższą, 6 października, widzowie będą mieli ciężki orzech do zgryzienia. Wielki hit odpali TVN. Co zobaczymy na antenie tej stacji? Poznajcie szczegóły!

"Joker" z 2019 roku w TVN!

Do kin wszedł właśnie film "Joker: Folie à deux" z Lady Gagą i Joaquinem Phoenixem w rolach głównych. Jest to kontynuacja hitu "Joker" z 2019 roku. Nic więc dziwnego, że stacja TVN postanowiła ją przypomnieć wszystkim widzom - i to już dziś, 6 października o godzinie 21:15!

O czym jest film "Joker"?

Film "Joker" (2019) opowiada historię Arthura Flecka, samotnego mężczyzny zmagającego się z problemami psychicznymi i społecznymi, który staje się ikonicznym antagonistą Batmana. Akcja filmu rozgrywa się w Gotham City, gdzie Arthur, z zawodu klaun, przeżywa kolejne niepowodzenia, stopniowo pogrążając się w chaosie i przemocy. Film skupia się na psychologicznej przemianie bohatera i ukazuje, jak systemowe zaniedbania oraz odrzucenie społeczne prowadzą go do stania się Jokerem. To mroczna analiza społeczna i portret upadku człowieka.

Oto kilka ciekawostek o filmie "Joker" (2019):

Joaquin Phoenix stracił ponad 20 kg, by wcielić się w Arthura Flecka, co miało wpływ na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Phoenix improwizował kilka scen, w tym taniec w łazience, który stał się jedną z najbardziej ikonicznych chwil filmu. Film był inspirowany klasycznymi produkcjami Martina Scorsese, takimi jak "Taksówkarz" i "Król komedii". "Joker" zdobył Złotego Lwa na Festiwalu Filmowym w Wenecji, co jest rzadkością dla filmów o superbohaterach i złoczyńcach.

Ponadto, "Joker" zdobył dwa Oscary, w tym Joaquin Phoenix za tytułową rolę "Jokera".

Kadr filmu "Joker" Rex Features/East News

Co oglądać w niedzielę wieczorem w telewizji?

Poza wspomnianymi programami "Rolnik szuka żony" oraz "Taniec z Gwiazdami", ale także "Jokerem", w telewizji wiele innych ciekawych produkcji do oglądania!

Dla wszystkich moli książkowych - Telewizyjna Dwójka o godzinie 20:00 pokaże galę wręczenia Nagrody Literackiej NIKE. Czwórka od godziny 20:00 pokaże dwa odcinki serialu "Włatcy móch", zaś na TVN 7 o tej samej porze - "Batman v Superman: Świat Sprawiedliwości". W TV Puls "Olimp w ogniu", następnie "Zawrotna prędkość".

Czy coś wpadło Wam w oko? A może ten wieczór spędzicie na innych aktywnościach?

