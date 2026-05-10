Tak Radosław Majdan świętuje 54. urodziny

Radosław Majdan 10 maja świętuje 54. urodziny. Z tej okazji odezwał się do obserwujących w mediach społecznościowych. Zamiast klasycznego urodzinowego posta postawił na osobisty ton. Sportowiec pokazał archiwalne zdjęcie z dzieciństwa i opisał, jak z czasem zmieniło się jego podejście do tego, co naprawdę ważne. Nie zabrakło też poruszających rodzinnych kadrów z celebrowania urodzin.

Radosław Majdan należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami swoją codziennością. Niedawno sporowiec i jego ukochana żona, relacjonowali rodzinne wakacje w Turcji, gdzie Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyciła w spodniach typu "Jacquard". Teraz były piłkarz i jego ukochana opublikowali w sieci kolejne urocze rodzinne kadry. Co więcej, mieli bardzo ważny powód. W niedzielę, 10 maja 2026 roku, Radosław Majdan skończył 54 lata.

Za pośrednictwem InstaStories Radosław Majdan zrepostował nagrania swojej ukochanej żony. Widzimy na nich jubilata w towarzystwie Małgorzaty Rozenek-Majdan, synka pary - Henia, a także syna gwiazdy TVN z poprzedniego małżeństwa - Tadeusza.

Kochamy Cię najbardziej na świecie - pisze w sieci do męża Małgorzata Rozenek-Majdan.

Zamiast wieczorowych strojów w stylu "old money", na jakie tego samego dnia zdecydowała się świętująca 7. urodziny syna Izabela Janachowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan oraz ich synowie postawili na street wearowe looki z dominacją bieli, jeansu oraz masełkowej żółci.

Także na swoim Instagramowym profilu Radosław Majdan opublikował urodzinowy wpis, w którym nie ukrywał, że wiek przyniósł mu więcej spokoju, ale nie zabrał ambicji. To jednak nie ona gra dziś pierwsze skrzypce. Wprost zaznaczył, że kiedyś jego uwagę pochłaniały przede wszystkim wyniki, a teraz najważniejsza stała się rodzina.

54 lata to czas kiedy z wiekiem przychodzi spokój , ale nie znika ambicja. Dziś wiem co naprawdę ma znaczenie i nie zamieniłbym tego na nic. Kiedyś liczyły się wyniki, dziś liczy się to , kto czeka na mnie w domu. - napisał na Instagramie Radosław Majdan.

To mocny zwrot w narracji kogoś, kto przez lata był kojarzony z boiskową rywalizacją i sportową presją. W swoim urodzinowym poście Radosław Majdan podziękował rodzinie i najbliższym za wspólny czas i wsparcie.

Dziękuję mojej rodzinie za każdy dzień. To Wy jesteście moim największym zwycięstwem. Dziękuję również przyjaciołom za to, że spotkałem Was na mojej drodze życia i za to co do niego wnieśliście, a teraz idę zdmuchnąć świeczki. - dodał.

Uwagę zwraca także fotografia, przedstawiająca zaledwie kilkuletniego Radosława Majdana sprzed lat. Reakcja fanów była natychmiastowa.

Najlepszości, niech pan nie traci tej radości życia , którą ma.

Zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń najskrytszych oraz pociechy z najbliższych - czytamy w komentarzach.

Tak Radosław Majdan świętuje 54. urodziny, Fot. Instagram/r_majdan

Tak Radosław Majdan świętuje 54. urodziny. Rodzinny kadr, Fot. Instagram/r_majdan