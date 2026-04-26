Henio Majdan to oczko w głowie rodziców

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan tworzą jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw polskiego show-biznesu. Wychowują nie tylko Tadeusza i Stanisława, synów z poprzedniego związku Małgorzaty, ale także doczekali się wspólnego syna Henia, urodzonego 10 czerwca 2020 roku. Od chwili jego narodzin chłopiec szybko stał się oczkiem w głowie rodziców, a także sympatyków pary, którzy chętnie śledzą jego dorastanie w mediach społecznościowych.

Henio od początku wzbudza ogromne zainteresowanie internautów i regularnie pojawia się na profilach swoich rodziców, którzy chętnie dzielą się rodzinnymi kadrami i ważnymi momentami z jego życia. Jak wynika z relacji publikowanych przez Rozenek-Majdan, chłopiec rośnie w aktywnym środowisku, a jego codzienność wypełniają zabawy, rodzinne wyjazdy oraz pierwsze dziecięce pasje - w tym zainteresowanie sportem, które często podkreśla jego ojciec.

Dziś mały Henio ma już prawie sześć lat. Sprawdźcie, jak obecnie wygląda syn polskiej "power couple".

Radosław Majdan o miłości do syna

Radosław Majdan w jednym z ostatnich odcinków swojego podcastu "Cały ten Majdan" w Przeglądzie Sportowym opowiedział o ojcostwie i relacji z synem Henkiem. W trakcie rozmowy nie ukrywał wzruszenia, podkreślając, że temat najmłodszego dziecka za każdym razem wywołuje u niego silne emocje.

Miłość do kobiety jest zupełnie inna, niż do dziecka, prawda? A miłość do mojego syna jest czymś - chociaż oczywiście kocham Stasia i Tadka, synów Małgosi - to miłość do Henia mnie totalnie, słuchajcie, zaskoczyła. Nigdy nie spodziewałem się, że dotknie mnie takie uczucie i taka miłość. (...) To jest dla mnie niewiarygodne, jak bardzo dziękuję każdego dnia, że go mam zaczął.

Radosław Majdan wrócił do wyjątkowo osobistych refleksji na temat ojcostwa i relacji z synem Heniem. Podkreślił, że uczucia związane z dzieckiem są dla niego niezwykle silne i często trudne do opanowania, nawet po czasie.

Zawsze jak o nim mówię, to się wzruszam i zawsze mnie to zastanawia, dlaczego? Być może dlatego, że ma jeszcze pięć i pół lat i jest taki dla mnie bezbronny dlatego, bo tak bardzo o niego walczyliśmy, bo prawie trzy lata staraliśmy się o dziecko. Bo w pewnym momencie wydawało się nam już, że nie będziemy rodzicami wspólnie. Że wtedy pamiętam, że baliśmy się cieszyć, kiedy lekarz powiedział nam, że się udało i nie ma już niebezpieczeństwa dodał.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia