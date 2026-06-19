Jeszcze niedawno widzowie emocjonowali się finałem 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", w której Kryształową Kulę zdobyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. W trakcie sezonu sporo mówiło się także o Piotrze Kędzierskim, który niespodziewanie wycofał się z programu tuż przed finałem, wywołując lawinę komentarzy wśród fanów show. Choć od zakończenia rywalizacji minęło niewiele czasu, Polsat już podgrzewa atmosferę przed kolejną odsłoną tanecznego hitu. Stacja stopniowo ujawnia pierwsze szczegóły dotyczące nowego sezonu i odsłania karty związane z listą uczestników. W mediach coraz częściej pojawiają się też nieoficjalne doniesienia o gwiazdach, które mogą pojawić się na parkiecie. Tabloidy ujawniły kolejne nazwisko.

Żurnalista zawalczy o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami"?

Według nieoficjalnych informacji portalu Pudelek Żurnalista ma wystąpić w najnowszej odsłonie formatu Polsatu. Jak wynika z ustaleń portalu, Swakowski miał już dojść do porozumienia ze stacją. Choć informacje te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, już teraz wywołały spore zainteresowanie wśród internautów. Warto wspomnieć, że dziennikarz ma za sobą poważny kryzys wizerunkowy. W mediach pojawiało się sporo doniesień o jego rzekomych oszustwach finansowych.

Jak udało nam się dowiedzieć od osoby z produkcji ''Tańca z Gwiazdami'', podcaster znany z przeprowadzania rozmów z gwiazdami oraz celebrytami zasili skład kolejnej odsłony show, która pojawi się na antenie Polsatu za kilka miesięcy. Według naszych informacji obie strony ''są już dogadane'', chociaż umowa oficjalnie nie została jeszcze podpisana przekazał portal.

Helena Englert wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Polsat oficjalnie potwierdził

19 czerwca media obiegła informacja o tym, że Helena Englert wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Na oficjalnym profilu formatu na Instagramie pojawił się post z ogłoszeniem.

Panie i panowie - pora na pierwszą uczestniczkę nadchodzącej edycji ''Tańca z Gwiazdami''! Jesienią na naszym parkiecie zobaczycie Helenę Englert - aktorkę i wokalistkę młodego pokolenia, która z powodzeniem podbija polskie ekrany oraz sceny czytamy.

Według informatora portalu Plejada Helena Englert miała wystąpić w poprzedniej edycji, jednak rzekomo zrezygnowała z udziału przez aferę związaną z jej rolą w spektaklu "Hamlet", reżyserowanym przez Jana Englerta. Teraz będzie miała szansę na to, żeby w końcu sprawdzić się na parkiecie.

Kto wygrał "Taniec z Gwiazdami"? Relacja na żywo, zdjęcia, występy fot. Adam Jankowski/REPORTER

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