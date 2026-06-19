Wielkie zmiany tuż przed kolejną edycją "Tańca z Gwiazdami". Osoba, która od samego początku była częścią uwielbianego przez widów programu, żegna się z produkcją. Jest komentarz.

Reżyser "Tańca z Gwiazdami" żegna się z programem

Decyzja zapadła w momencie, gdy Polsat jest już na etapie intensywnych przygotowań do kolejnej odsłony programu i odsłania pierwsze nazwiska. Dziś rano oficjalnie ogłoszono pierwszą gwiazdę dziewiętnastej edycji show i tak wiadomo już, że Helena Englert wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Dla produkcji to szczególny moment: to właśnie teraz buduje się rytm sezonu, dynamikę odcinków i tempo emocji, które widzowie widzą później w gotowym show.

Niestety, teraz okazuje się, że z programu odchodzi reżyser "Tańca z Gwiazdami". Wojciech Iwański potwierdził, że nie pojawi się w nowej edycji. W rozmowie z serwisem Wirtualne Media powiedział, kto zdecydował o zakończeniu współpracy.

To była decyzja obopólna zdradził Iwański.

Wojciech Iwański od samego początku pracował przy "Tańcu z Gwiazdami"

Wojciech Iwański jest związany z polską historią formatu od samych początków. Reżyserował pierwsze siedem edycji w latach 2005–2008, kiedy "Taniec z gwiazdami" był emitowany w TVN. Po latach wrócił do programu już w Polsacie i ponownie objął reżyserię od 14. edycji.

W 2024 roku w rozmowie z Wirtualnymi Mediami mówił, że to on i jego ekipa formatowali program w Polsce, a nawet stworzyli nazwę "Taniec z gwiazdami". Wskazywał przy tym, że brytyjski oryginał funkcjonował wtedy jako Strictly Come Dancing. Ten kontekst tylko podbija wagę dzisiejszej zmiany: odchodzi ktoś, kto nie tylko pracował przy show, ale był częścią jego tożsamości.

Kto poprowadzi nową edycję "Tańca z Gwiazdami"?

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" pojawi się na antenie Polsatu dopiero za jakiś czas, ale już teraz produkcja powoli ujawnia, kto pojawi się w programie. Niedawno ogłoszono również, że taneczne show ponownie poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz.

Czekacie już na kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami"?

Zobacz także: