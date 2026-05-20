Finał pierwszego sezonu „Love is Blind: Polska”, dostępny na Netflixie od 20 maja 2026 roku, doprowadził emocje do granic. Dziś dowiedzieliśmy się, czy wszystkie pary, które przetrwały w programie ostatecznie powiedziały sobie "tak". M.in. Daria i Filip stanęli przed urzędnikiem USC i musieli odpowiedzieć na jedno, kluczowe pytanie: czy po eksperymencie są gotowi wejść w małżeństwo. I chociaż wydawało się, że Filip ma pewne obawy to ostatecznie razem z Darią wzięli ślub. Po premierze finałowego odcinka Daria zabrała głos w sieci.

Ślub Darii i Filipa w "Love is Blind: Polska"

Kiedy przyszło do ceremonii, Filip próbował przeciąć nerwową atmosferę jeszcze zanim padły jakiekolwiek deklaracje. Zwrócił się do zgromadzonych z żartobliwym gestem, sugerując, by ręce podnieśli ci, którzy spodziewali się, że nie pojawi się na własnym ślubie. Daria również nie ukrywała, że to dla niej ogromny ciężar emocji. Przed ceremonią mówiła, że wie, co robi, podkreślała też, że Filip jest dobrym człowiekiem i że go kocha. Podczas ślubu Darii i Filipa w "Love is Blind: Polska" polały się łzy, a prawda wyszła na jaw.

Daria zabrała głos po finale "Love is Blind: Polska"

Wielki finał pierwszej polskiej edycji "Love is Blind" wywołał ogromne emocje wśród fanów show. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy i z pewnością wszyscy czekali na wpisy uczestników, którzy podsumują wydarzenia w programie. Najpierw Julita zabrała głos po finale "The Love is Blind: Polska", a teraz również Daria podsumowała wielki finał.

Tego dnia wszystko mogło się wydarzyć. Ale czułam się dokładnie tak, jak powinna czuć się panna młoda napisała Daria.

Kilka godzin później pokazała, jak oglada finałowy odcinek "Love is Blind: Polska".

Nie wiem, który raz oglądam, ciągle płaczę. Dziękuję wam za piękne wiadomości, postaram się odpowiedzieć jak ochłonę skomentowała zapłakana uczestniczka show.

Netflix dokłada „Reunion” i podkręca oczekiwania

To jeszcze nie koniec - Netflix przygotowuje odcinek specjalny "Love is Blind: Polska". „Reunion” ma pokazać, jak potoczyły się losy uczestników po zakończeniu programu i co zostało z relacji budowanych w ekstremalnych warunkach. Na ten moment nie ogłoszono jednak oficjalnej daty premiery. Czy wtedy też dowiemy się, jak potoczyły się losy Darii i Filipa?

Myślicie, że ich małżeństwo przetrwało?

Zobacz także: