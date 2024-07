Już niedługo dowiemy się, czy reprezentacja Polski w piłce nożnej awansuje do kolejnej fazy Mistrzostw Świata. Polscy piłkarze właśnie rozgrywają mecz z Argentyną, po którym wszystko stanie się jasne. Naszych sportowców wspierają miliony kibiców przed telewizorami, a w tym gronie nie zabrakło również pięknej żony Wojciecha Szczęsnego, Mariny! Zobaczcie, jak kibicuje mężowi i polskiej reprezentacji!

Tak Marina Łuczenko-Szczęsna kibicuje polskim piłkarzom w meczu o wszystko!

Marina Łuczenka-Szczęsna nie poleciała na Mundial do Kataru - jak wyjawiła w rozmowie z reporterką Party.pl, niestety jej synek zachorował, a to przyczyniło się do podjęcia takiej decyzji. To oczywiście nie oznacza, że gwiazda nie wspiera naszych piłkarzy i swojego ukochanego męża Wojciecha Szczęsnego. Piosenkarka każdy mecz uważnie śledzi i właśnie pochwaliła się, jak kibicuje naszym reprezentantom w meczu o wszystko.

Marina Łuczenko-Szczęsna spędza te chwile w gronie najbliższych. Wojciechowi Szczęsnemu kibicuje przed telewizorem także jego synek, Liam. Tylko spójrzcie na ten uroczy obrazek!

W komentarzach pod nowym postem Mariny pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od kibiców!

- Jak dobrze mieć Wojtka Szczęsnego w reprezentacji ???????? kibicujemy ???? - Pięknie grają????❤️???? - kibicujemy!!!????????❤️ - Najlepszy bramkarz ????????????????⚽️ - piszą fani.

Przypomnijmy, że na trybunach w Katarze naszym reprezentantom kibicuje również Anna Lewandowska z córkami. Jak widać, wsparcie wszystkich pań i kibiców daje efekty, bo właśnie Wojciech Szczęsny obronił rzut karny, który wykonywał sam Lionel Messi! Oby tak dalej, trzymamy kciuki!