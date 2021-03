Kim są polskie WAGs. Oto żony i dziewczyny piłkarzy reprezentacji Polski 

Żonę Roberta Lewandowskiego, Anię zna chyba każdy, kto w ostatnich latach choć chwilę interesował się polskim sportem lub show-biznesem. Para od lat jest na polską skalę kimś w rodzaju brytyjskich royalsów. Ich każdy krok śledzą paparazzi, a każdy wpis w mediach społecznościowych wywołuje miliony komentarzy i reakcji.

A co z dziewczynami, narzeczonymi i żonami innych polskich reprezentantów? Jak wyglądają polskie WAGs? Wiele z nich to prawdziwe piękności!

MaRina, żona Wojciecha Szczęsnego

Zacznijmy od bramkarzy. MaRiny, żony Wojtka Szczęsnego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Piękna piosenkarka i gwiazda programów telewizyjnych związała się z jednym z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy świata w 2013 roku. Ich ślub odbył się po trzech latach, a w 2018 roku przyszedł na świat ich syn Liam.

Anna, żona Łukasza Fabiańskiego

Nasz kolejny goalkeeper Łukasz Fabiański (West Ham United) swoją żonę, Annę Grygier poznał w czasach szkolnych. Ślub wzięli 15 czerwca 2013 roku w Szamotułach. W grudniu 2015 roku na świat przyszedł ich syn, Jan.

Wiktoria, narzeczona Tomasza Kędziory

Prześlicznymi partnerkami i żonami mogą pochwalić się również obrońcy polskiej kadry. Tomasz Kędziora na co dzień występuje w Dynamo Kijów. Za naszą wschodnią granicą odnalazł nie tylko klub, ale i swoją miłość. Jego dziewczyną jest ukraińska piękność Wiktoria Stecyk. Niedawno para się zaręczyła!

Julia, narzeczona Jana Bednarka

Jedną z najgorętszych par polskiej piłki są Jan Bednarek (Southampton FC) i Julia Nowak. Poznali się ponoć w mediach społecznościowych, ale piłkarz nie od razu zdobył serce pięknej Julii. W końcu jednak dała się zaprosić na mecz. Ostatecznie dla Janka przeniosła się do Wielkiej Brytanii. Jakiś czas temu dziewczyna pochwaliła się na Instagramie pierścionkiem zaręczynowym.

Maja, partnerka Bartosza Bereszyńskiego

Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria) od kilku lat związany jest z Mają Mocydlarz. Mają dwóch synków, którym dali imiona Leo i Bruno.

Katarzyna, żona Arkadiusza Recy

Żoną Arkadiusza Recy (FC Crotone) jest Katarzyna Kruszewska, córka byłego prezesa Wisły Płock. Pobrali się w maju 2018 roku. Para ma dwie córki - Zuzannę, a w ubiegłym roku przyszła na świat Blanka.

Lana, żona Macieja Rybusa

Między Maciejem Rybusem (Lokomotiw Moskwa), a piękną Laną zaiskrzyło ponoć od pierwszego wejrzenia. Kiedy na poczatku 2018 roku Rybus opublikował zdjęcie z wybranką, wiele osób było zaskoczonych. Piłkarz przez lata był związany z kim innym… Trzy tygodnie później piłkarz poprosił jednak nową wybrankę o rękę. W marcu 2018 byli już po ślubie. Niedawno przyszedł na świat ich drugi synek.

Magdalena, partnerka Mateusza Klicha

Również w pomocy znajdziemy piękne WAGs. Jak choćby Magdalenę Firek, piękną partnerkę Mateusza Klicha (pomocnika Leeds United). W listopadzie 2018 roku zostali rodzicami - mają córkę córkę Laurę.

Celia, żona Grzegorza Krychowiaka

Żonę Grzegorza Krychowiaka (Lokomotiw Moskwa) kojarzy chyba każdy fan futbolu, tudzież mody. Nasz reprezentacyjny modniś od 10 lat związany jest z piękną francuską modelką, Celią. Grzegorz oświadczył się jej w 2017 roku, a w święta Bożego Narodzenia 2019 para wzięła ślub.

Wioletta, dziewczyna Karola Linetty'ego

Swoją dziewczynę Karol Linetty (Torino FC) poznał w klinice, gdzie leczył kontuzję. Piękna Wioletta Kanafa pracowała tam w rejestracji. W sierpniu 2019 roku para powitała na świecie córeczkę Sofię.

Agata, dziewczyna Kuby Modera

Nowa gwiazda reprezentacji Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC), mimo młodego wieku (21 lat) jest ze swoją wybranką już od kilku lat. Agata Dębska często pokazuje na Instagramie ich wspólne fotki.

Paulina, żona Krzysztofa Piątka

Żona Krzysztofa Piątka (obecnie Hertha BSC) jest starsza od niego o cztery lata. Z Pauliną Procyk poznali się w 2014 roku, w Lubinie. On miał 19 lat i był zawodnikiem Zagłębia, a ona studiowała prawo we Wrocławskiu. To Paulina motywowała ukochanego do rozwoju, i w dużej mierze dzięki niej trafił na piłkarski szczyt.

Anna, żona Roberta Lewandowskiego

Jeszcze wyżej na tym szczycie ulokował się Robert Lewanowski. Właściwie wyżej już nie można. Zawsze podkreśla, że to gdzie jest i co teraz robi zawdzięcza swoim dziewczynom - Laurze i Klarze, a przede wszystkim żonie i "królowej polskich WAGs" Ani. Ale tę historię wszyscy przecież znamy.