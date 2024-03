Wojciech Szczęsny ma powody do radości. To właśnie on został okrzyknięty bohaterem meczu Polska-Walia, który zakończył się zwycięstwem naszej kadry. Mąż Mariny obronił decydujący rzut karny, dzięki czemu nasza reprezentacja wygrała 5:4. Wygrana zagwarantowała Polakom awans na mistrzostwa Euro 2024. Po zakończonym meczu Wojciech Szczęsny opublikował nowe zdjęcia na Instagramie i zwrócił się do fanów.

Fani zachwyceni Wojciechem Szczęsnym

Na takie emocje czekali chyba wszyscy. W miniony wtorek reprezentacja Polski zapewniła sobie awans na mistrzostwa Euro 2024. Wojciech Szczęsny został bohaterem meczu Polska-Walia, a jego ciężarna żona nie ukrywała wzruszenia i dumy. Cała Polska trzymała kciuki za naszą kadrę, ale to właśnie Szczęsny zachwycił najbardziej. Po meczu bramkarz opublikował w sieci wyjątkowe zdjęcia i krótki wpis. Internauci od razu zareagowali.

Zadanie wykonane napisał krótko Wojciech Szczęsny.

Pod postem bohatera meczu Polska-Walia pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są zachwyceni Wojciechem Szczęsnym. Komentarz dodała również Marina.

Minister Obrony Narodowej

Gratulacje Mistrzu

Wojtek jesteś najlepszy!!! komentują fani.

Duma dodała żona bramkarza.

Brawo Wojtek! My już trzymamy kciuki za występu całej kadry na Euro 2024 i wierzymy, że Wojciech Szczęsny znów zachwyci fenomenalną obroną na bramce.

