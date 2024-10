Mecz Polska-Portugalia, który odbył się na stadionie PGE Narodowy wywołał ogromne emocje. Co prawda wynik nie był zadowalający dla Polaków i Portugalczycy wygrali 1:3, ale bez wątpienia był to wyjątkowy mecz. Po raz ostatni na murawie pojawili się Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak, którzy oficjalnie pożegnali się z reprezentacją Polski. Okazuje się, że po meczu na korytarzu stadionu Narodowego doszło do zaskakującego spotkania, a Wojciech Szczęsny spełnił marzenie swojego syna. Liam nie krył emocji...

Reklama

Ronaldo spotkał się po meczu ze Szczęsnym, a uwagę skradł Liam

W ramach Ligi Narodów UEFA w sobotę na stadionie Narodowym odbył się mecz Polska-Portugalia. To nie lada wydarzenie dla wielbicieli futbolu, w końcu na murawie zobaczyliśmy Cristiano Ronaldo, który bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Okazuje się, że emocje nie ostygły nawet po meczu, a dla syna Wojciecha Szczęsnego były jeszcze mocniejsze. Podczas przechadzki Wojciecha Szczęsnego korytarzami stadionu, podczas której towarzyszył mu 6-letni Liam, panowie natknęli się na Cristiano Ronaldo, który już gotowy do wyjścia opuszczał Narodowy. Wojciech Szczęsny przywitał się z Portugalczykiem i zamienili kilka słów, a także przedstawił mu swojego syna, mówiąc wprost, że Liam jest wielkim fanem Cristiano.

Twój największy fan powiedział Wojciech Szczęsny

Oprócz krótkiej rozmowy Ronaldo znalazł też czas na zdjęcie z Liamem i dwoma innymi chłopcami, a także rozdał im autografy. Widać, że to było wyjątkowe spotkanie! Tylko spójrzcie na to zdjęcie.

YouTube @ Łączy nas piłka

Podczas spotkania Wojciech Szczęsny rozmawiał z Cristano Ronaldo również na temat swojego kontraktu z klubem FC Barcelona. Portugalczyk zapytał wprost polskiego bramkarza, czy jest zadowolony z takiego obrotu spraw, na co Szczęsny przytaknął. Na koniec rozmowy piłkarze serdecznie się uściskali. Jak wiadomo, przez jakiś czas obaj grali w tym samy klubie piłkarskim Juventus Turyn, a to oznacza, że doskonale się znają.

YouTube @ Łączy nas piłka

Reklama

Jak wiadomo, jakiś czas temu Wojtek Szczęsny nagle ogłosił, że przechodzi na piłkarską emeryturę. Ta decyzja wywołała ogromne poruszenie, a oliwy do ognia dolał fakt, że niedługo potem bramkarz wstąpił w szeregi klubu FB Barcelona, w którym gra już Robert Lewandowski. Co więcej, Szczęsny w rok ma zarobić 3 miliony euro brutto, czyli około 1,5 mln euro na rękę plus ewentualne premie.

Zobacz także