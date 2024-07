Marina Łuczenko-Szczęsna i Anna Lewandowska z pewnością na długo zapamiętają mecz reprezentacji Polski z Arabią Saudyjską. Choć żona Wojciecha Szczęsnego ogląda występy męża w telewizji, a ukochana Roberta Lewandowskiego śledzi wyczyny męża z wysokości trybun w Katarze, obie gwiazdy mogą czuć równie wielkie emocje. Ich partnerzy zostali bohaterami sobotniego meczu!

Marina Łuczenko-Szczęsna ujawniła, że wystąpi podczas imprezy sylwestrowej TVP. W sobotę, 26 listopada wokalistka nagrywała specjalny spot. Nie zapomniała jednak o meczu Polski z Arabią Saudyjską. Piosenkarka wraz z innymi gwiazdami obejrzała występ męża.

Szczególnie emocjonującym momentem był rzut karny, który sędzia podyktował reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Na szczęście Wojciech Szczęsny obronił strzał, utrzymując Polskę na prowadzeniu. Na sesji ze studia TVP widać, z jakimi nerwami walczyła Marina oraz jej koleżanki, m.in. Ida Nowakowska.

Zaraz po spotkaniu w mediach pojawił się dość zaskakujący komentarz Grzegorza Krychowiaka. Pomocnik stwierdził, że wyczyn jego kolegi z drużyny powinien być uznany za coś normalnego, ponieważ bramkarz zarabia za występ niemałe pieniądze.

On dostaje bardzo duże pieniądze za to, co robi, powinno być to normalnością, ale oczywiście wielkie gratulacje dla niego. Żeby osiągnąć taki sukces, to trzeba mieć światowej klasy bramkarza i takiego mamy — powiedział Grzegorz Krychowiak w rozmowie z TVP Sport.