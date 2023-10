Marina po meczu Polska-Argentyna zadzwoniła do Wojciecha Szczęsnego, a cała ich rozmowa została nagrana przez bliskich, którzy wspólnie kibicowali, a po meczu dziękowali bramkarzowi za świetną obronę. To była wyjątkowa i wzruszająca chwila. Mecz oglądał też Liam, a podczas rozmowy ze swoim tatą całkowicie go rozczulił... Co za emocje!

Marina dziękuje Wojtkowi Szczęsnemu po meczu! Zaskakujące nagranie

Co prawda Marina nie poleciała na Mundial do Kataru, ale w Polsce ogląda każdy mecz i kibicuje reprezentacji Polski. Wczorajsze starcie z Argentyną, choć zakończyło się dwoma bramkami dla przeciwników, to ostatecznie zapewniło polskiej reprezentacji wyjście z grupy. W dużej mierze przyczyniła się do tego obrona Wojciecha Szczęsnego, który był największą gwiazdą podczas meczu. Polski bramkarz w meczu z Argentyną nie tylko obronił karnego, którego strzelał Leo Messi, ale przez cały mecz wykazał się wyjątkowymi umiejętnościami. Piłkarz swoją grą zachwycił nie tylko miliony widzów przed telewizorami, ale też najbliższych, którzy kibicowali mu w domu. Marina pokazała wyjątkowe nagranie, na którym śpiewają i gratulują Wojtkowi Szczęsnemu.

Tego się nie da opisać słowami #thisisthemoment ????????❤️ @wojciech.szczesny1

KOCHAMY CIĘ! - napisała Marina

Polski bramkarz był wzruszony. Zobaczcie to nagranie...

Internauci i bliscy są pod wrażeniem gry Wojciecha Szczęsnego i piszą wprost:

Mąż, Ojciec, Murarz! ???? dzięki @marina_official że nam go pożyczyliście na trochę;) - pisze Krzysztof Jankowski "Jankes" Piękne, brawo!!!! - dodaje Karolina Pisarek Wzruszające ????❤️ - pisze Paulina Krupińska. Najsłodsze!! Liamku, Twój Tata jest mistrzem✊???????????????? Wojtek jest bohaterem tego meczu!

Oglądaliście mecz?

Aijaz Rahi/Associated Press/East News

Instagram @marina_official

Instagram/Marina_official