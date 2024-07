Anna Lewandowska z trybun kibicowała mężowi zarówno podczas meczu z Meksykiem, jak i Arabią Saudyjską. I choć ukochana żona Roberta Lewandowskiego na kilka dni opuściła Katar, to pewne było, że zawita na Bliskim Wschodzie podczas najważniejszego meczu mundialu 2022. Już w środę, 30 listopada, przed reprezentacją Polski mecz o wszystko. Zobaczcie, jak Anna Lewandowska oraz małe Klara i Laura wspierają Roberta Lewandowskiego przed rozgrywką z Argentyną!

Mundial 2022: Anna Lewandowska z córkami wspiera Roberta Lewandowskiego przed meczem z Argentyną

Anna Lewandowska po meczu z Arabią Saudyjską szybko opuściła Katar, by na kilka dni zawitać w Hiszpanii. I choć wielu fanów zastanawiało się, co było przyczyną nagłego wylotu ukochanej żony Roberta Lewandowskiego i czy trenerka powróci do Kataru na mecz o wszystko, okazało się, że Anna Lewandowska powróciła na Bliski Wschód i to nie sama!

Na instagramowym koncie Anny Lewandowskiej właśnie pojawiło się urocze zdjęcie, na którym gwiazda pozuje wraz z córkami. Ubrane w biało-czerwone barwy Anna, Klara i Laura Lewandowskie już są gotowe na mecz Polska-Argentyna, który rozpocznie się już dziś, 30 listopada, o godz. 20:00 (czasu polskiego).

- Siły specjalne do kibicowania Polsce - podpisała zdjęcie Anna Lewandowska.

Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się fala komentarzy zachwyconych fanów i przyjaciół z show-biznesu.

- Teraz to już nie ma mocnych na 3 kulki mocy! ????❤️ - komentuje Jankes. - Z takim wsparciem na pewno Lewy zaszaleje na boisku ❤️❤️❤️ ahoooj przygodo ???? po marzenia jedno już spełnił ???? !!! - Z taką ekipą ❤️to na pewno wygramy ❤️❤️???????????????? - 3 dziewczyny kibicują ???????????? to będą dzisiaj 3 bramki ⚽️⚽️⚽️ trzymamy kciuki ???????? - dodają zachwyceni fani.

Anna Lewandowska tego dnia postawiła na białą koszulkę w barwach polskiej reprezentacji z kultowym numerem "9". Całość stylizacji dopełniły klasyczne czarne spodnie typu flare z wysokim stanem oraz czarne sandałki.

Także podczas poprzednich meczy reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze Anna Lewandowska decydowała się na podobne looki. Dotąd Anna Lewandowska kibicowała mężowi w towarzystwie siostry Roberta Lewandowskiego.

Panie świetnie bawiły się nie tylko na trybunach, ale też poza nimi, poznając najodleglejsze zakątki Bliskiego Wschodu. Anna Lewandowska i siostra Roberta Lewandowskiego chętnie chwaliły się w mediach społecznościowych kolejnymi wycieczkami, a także niezwykle udanymi stylizacjami. Teraz w meczu o wszystko sportowca będą wspierać także jego ukochane córki - Klara i Laura.

