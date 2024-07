W głosowaniu milionów widzów Eurowizji 2016 Michał Szpak zdobył świetne 3. miejsce. Tymczasem jurorzy poszczególnych państw biorących udział w konkursie dali mu zaledwie kilka punktów - i tym samym mocno zaniżyli jego ostateczny wynik. Werdykt budzi zdziwienie, a czasem nawet wściekłość fanów - tak Michała, jak i całego konkursu. Pojawiają się komentarze o zmowie...

Na dziwne, czy wręcz polityczne głosowanie zwracają uwagę nie tylko fani, ale i osoby znane. Kinga Rusin niedawno nagrywała z Michałem Szpakiem program Agent Gwiazdy. Podkreślała, że mocno trzyma za niego kciuki. Po wynikach poczuła się jednak rozczarowana:

Trzecie miejsce dla Michała Szpaka w głosowaniu widzów na Eurowizji! BRAWO! GRATULACJE! A głosy jury? Cóż to czysta polityka. Muzyka miała tu drugorzędne znaczenie. To głosowanie pokazało kto z kim w Europie trzyma. Wnioski wyciągnijmy sami - pisze Kinga Rusin.

Pod jej postem pojawiła się mocno ożywiona dyskusja na ten temat.

Kiedy Edyta Górniak zajęła drugie miejsce to był czas kiedy za Polskę i jej młodą demokrację kciuki trzymała cała Europa! - odpowiedziała jej Kinga.

Na głosowanie zwrócił też uwagę Leszek Miller. Były premier jest zdziwiony dysproporcją w głosach jurorów:

Polska na Jamalę z Ukrainy 12 punktów. Ukraina na Szpaka z Polski zero punktów - kwituje Leszek Miller na Facebooku.

Politycy obecnie rządący też zwracają uwagę na głosowanie, ale widzą to z nieco innej strony. Szukają np. podobieństw z… ostatnim zamieszaniem wokół ratingów naszego kraju. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki wprowadził dziś w lekką konsternację innych uczestników programu “Kawa na ławę” w TVN, gdy podczas rozmowy o ostatniej decyzji agencji ratingowej Moody’s, wypalił:

Jeśli chodzi o analityków to mam bardzo ambiwalentne podejście… wczorajsza Eurowizja pokazała, że nasz kandydat, gdybyśmy polegali tylko i wyłącznie na widzach zająłby trzecie miejsce, a analitycy, znakomici specjaliści doprowadzili do tego, że był przedostatni. To pokazuje jak funkcjonują zewnętrzne agencje - zakończył wiceminister cytowany przez portal gazeta.pl.