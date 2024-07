Eurowizję 2016 wygrała Ukraina i jej reprezentantka Jamala z piosenką "1944". Kim jest zwyciężczyni? Jamala ma 33 lata i jest krymską Tatarką. Jej skalę głosu ocenia się na 4 oktawy. Piosenka, którą wygrała w Sztokholmie konkurs Eurowizji, opowiada o sowieckich deportacjach Tatarów w latach 40.

Jamała zaczęła karierę jako 15-latka. Brała udział w wielu konkursach wokalnych organizowanych na Ukrainie, w Rosji i Europie. Od 2001 roku była solistką w kwintecie wokalnym Beauty Band.

Ma na koncie kilka płyt, czy ról w musicalach. W 2014 roku wystąpiła w filmie "Przewodnik", w którym zagrała rolę Olgi, aktorki i nauczycielki języka angielskiego. Ma w karierze też akcent polski - w zeszłym roku, w lipcu, wystąpiła na koncercie Lato radia Zet w Słubicach!

Swoją piosenką w konkursie Eurowizji chciała zwrócić uwagę na ważne fakty historyczne.

"1944" to historia mojej prababci Nazelchan. W 1944 była ona deportowana z Krymu przez władze sowieckie, podobnie jak niemal wszyscy Tatarzy. Babcię wywieziono z Kuczuk Uzeń – to niewielka wieś na Krymie. Wywieziono ją do Azji Środkowej z pięciorgiem dzieci. Prababcia opowiadała mi o tym, jak wieziono ich w towarowych wagonach bez jedzenia, bez wody w zaduchu. Ludzie umierali. Tym mocniejszym, udawało się przeżyć, słabsi po prostu umierali – zwłaszcza dzieci i starcy - tak mówiła o swojej piosence w wywiadzie dla Polskiego Radia.

Jamala podziwiała swoją prababcię za to, że przetrwała i wychowała 4 synów, którzy wrócili na Krym.

To wygnanie. Dzisiaj my - Tatarzy zmagamy się o to, by mieć swoją ziemię, żeby szanowano nasze prawa traktowano nas jak autochtoniczną ludność - opowiada Jamala.

Jamala ma nadzieję, że jej piosenka odbije się echem i będzie mieć wymiar polityczny zwłaszcza teraz, po wydarzeniach na Krymie.

To już dwa lata aneksji, dwa lata po rewolucji na Majdanie, też dwa lata wojny w Donbasie. To przecież nie tylko Krym. To prawda, wszyscy już się może zmęczyli tematem Ukrainy. Nie chciałabym, żebyśmy utracili uwagę Europejczyków. Chcieliśmy też bardzo szybkich zmian, ale trudno się spodziewać, że stanie się cud i z dnia na dzień wszystko się zmieni - mówiła.

Posłuchajcie przesłania Jamali na Eurowizji 2016.

Zobacz także: Finał Eurowizji 2016 - Wygrywa Ukraina, na którym miejscu Michał Szpak? Zobacz WYNIKI!

Jamala podczas występu w Szwecji na Eurowizji.

Jamala cieszy się z wygranej w Eurowizji 2016.

Jamala pokonała Rosję w konkursie Eurowizji. To chyba symboliczne zwycięstwo.

