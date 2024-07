Konkurs Eurowizji 2016 wygrywa UKRAINA -

Jamala i jej piosenka „1944”!

Polska i Michał Szpak na 8. miejscu!

Posłuchaj wygranej piosenki.

Eurowizję 2016 wygrała Ukraina!

Polska w 3 najlepiej ocenianych krajów przez widzów z całej Europy

Wyniki po sumie punktów jurorów i widzów z całego świata

Ukraina 534

Australia 511

Rosja 491

Bułgaria 307

Szwecja 261

Francja 257

Armenia 249

Polska 229

Litwa 200

Belgia 181

Holandia 153

Malta 153

Austria 151

Izrael 135

Łotwa 132

Włochy 124

Azerbejdżan 117

Serbia 115

Węgry 108

Gruzja 104

Cypr 96

Hiszpania 77

Chorwacja 73

Wielka Brytania 62

Czechy 41

Niemcy 11

Polska ma tylko 7 punktów od Jurorów!

Punkty od jurorów:

Szwecja 12 punktów dla Australii

Czarnogóra 12 dla Malty

Węgry 12 dla Australii

Słowenia 12 dla Ukrainy

Polska 12 dla Ukrainy przekazała Anna Popek

Włochy 12 dla Hiszpanii

Ukraina 12 dla Litwy

Estonia 12 punktów dla Szwecji

Albania 12 dla Australii

Macedonia 12 dla Ukrainy

Serbia 12 dla Ukraina

Litwa 12 dla Australii

Grecja 12 dla Rosji

Chorwacja 12 punktów dla Australii

Wielka Brytania 12 punktów dla Gruzji

Belgia 12 Australii

Australia 12 dla Belgii

Norwegia 12 dla Włoch

Rosja 12 punktów dla Armenii

Niemcy 12 dla Izraela

Białoruś 12 dla Rosji

Izrael 12 dla Ukrainie

Łotwa 12 punktów dla Ukrainy

Holandia 12 dla Australii

Bułgaria 12 dla Armenii

Cypr 12 dla Rosji

Armenia 12 punktów dla Francji

12 dla Ukrainy

Francja 12 dla Włochom

Dania 12 punktów Ukrainie

Szwajcaria 12 punktów daje Australii

Finlandia 12 daje Szwecji

Hiszpania 12 dla Armenii

Malta daje 12 punktów Wielkiej

Bośnia i Hercegowina 12 punktów Ukrainie

Gruzja 12 Ukrainie

Islandia 12 dla Irlandii

Austria 12 punktów Australii

Azerbejdżan 12 punktów dał Rosji

San Marino 12 punktów dla Ukrainy

Czechy 12 punktów Szwecji

Irlandia 12 dla Belgii

Zmiana w głosowaniu. Najpierw przekazane zostaną głosy jurorów z poszczególnych krajów, a potem dorzucone głosy publiczności.

23:46 KONIEC GŁOSOWANIA

SMS pod numer 73500 i numer kraju. Tylko nie 12, bo nie możemy głosować na Michała Szpaka, chyba, że Polonia! Maksymalnie można wysłać 20 sms-ów na jeden utwór.

23:30 Podsumowanie wszystkich występów. WIDEO

23:24 Justin Timberlake pozamiatał. Kto jest największą gwiazdą Eurowizji? Chyba on!

screen tvp.pl

screen tvp.pl

23:12 Tymczasem na Eurowizji Justin Timberlake, który przyjechał do Europy, żeby... promować swój film. A my myśleliśmy, że specjalnie na Eurowizję :(

Powiedział, że zaśpiewa też premierowy singiel, żeby było wykonawcom raźniej :) Ach ten Justin!

22:57 OSTATNIA PIOSENKA WIECZORU

Armenia – Iveta Mukuchyan „LoveWave” - Wokalistka modelka, wokalistka i aktorka, jak miała 5 lat wyemigrowała z rodzicami do Niemiec i studiowała tam lingwistykę. W wieku 25 lat wróciła do Armieni studiować muzykę jezzową.

Przybrana siostra Beyonce?

22:54 Anglia

Wielka Brytania

Joe & Jake „You’re Not Alone”

Youtube

22:50

Austria – Zoë „Loin d’ici” - Zoe pochodzi z Wiednia, ma 19 lat , napisała piosenkę z tatą muzykiem, potrafi spać 12 godzin i pierwszego singla nagrała mając 12 lat. Powiązanie szwedzkie? Jej chłopak jest w połowie Szwedem. Cukierokowy numer...

22:45

Gruzja – Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz „Midnight Gold” - ulubieńcy Artura Orzecha, mimo że w ich kompozycji również maczał place kompozytor szwedzki.

22:41

Malta – Ira Losco „Walk on Water”. Wokalistka to prawdziwa gwiazda w swoim kraju. Na koncie ma 20 nagród muzycznych. Startowała już w Eurowizji w 2002 roku w Tallinnie. I zajęła wtedy 2. miejsce. W Szwecji ogłosiła, że jest w ciąży. Jej piosenkę też skomponowali Szwedzi.

Youtube

22:38

Ukraina – Jamala „1944” - Wokalistka to córka Tatra i Ormianki. Skończyła szkołę muzyczną . Utwór „1944” jest to opowieścią o deportacji Tatarów Krymski w 1944 roku, piosenka jest jej autorstwa. Kolejna piosenka w TOP 3 Orzecha.

22:36 Czy wiedzieliście, ze Artur Orzech komentuje Eurowizję już 25 lat! Szok? Wyobrażacie sobie Eurowizję bez Orzecha? My nie.

22:33 Łotwa

Łotwa – Justs „Heartbeat” - piosenkę przygotowała reprezentantka Łotwy z zeszłego roku Amrinata. Wokalista ma 21 lat. Autostopem przejechał z Łotwy do Paryża i z Paryża na Łotwę i tym się bardzo chwali. Był kujonem w szkole. Skończył liceum z najlepszymi lokatami, uwielbia matematykę. Potem wziął udział w show muzycznym Super Nowa i tak znalazł się na Eurowizji.

Youtube

22:31

Dla fanów Eurowizji jest wszystko. Płyta DVD, CD, a nawet kaftan bezpieczeństwa dla psychofanów wszystko to można kupić już w internecie.

22:28 Wreszcie Hiszpania krzyknął Artur Orzech. I jest dyskoteka!

Hiszpania – Barei „Say Yay!”

Youtube

22:26

Rosja – Sergey Lazarev „You Are the Only One” - piosenek skomponował Grek i Rosjanin. Rosja liczy na wygraną i gwałtownie reaguje na posądzenie o plagiat chociażby wizualnego show podobnego do tego co miał Mans Zelmerlow wygrany z zeszłego roku. W półfinale Rosjanin nawet spadł z jednej półki, ale dziś występ perfekcyjny.

Wszyscy mówią, że to Rosja wygra... Ale Orzech daje nadzieję mówiąc: za mało piosenki w piosence. Oby!

22:20

Chorwacja – Nina Kraljić „Lighthouse” - Wokalistka wygrała program The Voice w Chorwacji i od razu dostała nominację do konkursu Eurowizji. Jej piosenkę też napisali w połowie szwedzcy specjaliści.

22:17

Litwa – Donny Montell „I’ve Been Waiting for This Night” - piosenkę skomponowali Szwedzi. Wokalista był już na Eurowizji w 2012 roku. Jest dzieckiem gimnastyczki i perkusisty. Siostra wybrała taniec, to on wybrał muzykę, żeby było sprawiedliwie.

Youtube

22:12

Serbia – Sanja Vučić ZAA „Goodbye (Shelter)” - Wokalistka pochodzi z muzycznej rodziny, włada 3 językami - włoskim, angielskim, hiszpańskim, a sama studiuje arabistykę.

Orzech jechał z Samrą winda, on ją poznał, a ona go nie :) Co za czasy!

Youtube

22:08

Cypr – Minus One „Alter Ego” - Pochodzą z Nikozji zespół gra od 2009 roku, na Eurowizji startują z... szwedzką piosenką. Ci panowie fajnie grają! Podobni do Placebo?

Justin Timberlake pozdrawia Europę z garderoby! :)

Twitter

22:03 Australia

Australia – Dami Im „Sound of Silence” - Wokalista to urodzona w Korei Południowej pianistka, mieszka od 9 roku życia w Australii. Na swoim koncie ma już 4 płyty. Według Orzecha to będzie piosenka w TOP 3!

21:57

MICHAŁ SZPAK POLSKA

Polska – Michał Szpak „Color of Your Life” - Chłopak z Jasła, na scenie towarzyszy mu kwartet smyczkowy. Jak powiedział nic nie zmieni w swoim występie od półfinału, bo ważny jest przekaz i muzyka. Michał Trzymamy za ciebie kciuki!

"Nie wiem jaki kolor ma moje życie, ale wiem jedno uwielbiam jego kolor marynarki" powiedziała prowadząca Petra!

Tymczasem Michał Szpak za chwilę i pozdrawia z garderoby!

21:43 FRANCJA!

Francja – Amir „J’ai cherché”, też miły dla oka pan :) i ładnie śpiewa.

21:49 Niemcy

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Niemcy – Jamie-Lee „Ghost” Pomysł na niemiecko-japońską mangę, Artur Orzech twierdzi, ze zabrakło piosenki w... piosence :). A nam się podobało.

21:45 Szwecja! Podobno ta piosenka wkręca się w mózg.

Szwecja – Frans „If I Were Sorry”

Youtube

21:40

Bułgaria – Poli Genova „If Love Was a Crime” - też szwecka kompozycja. Wokalistka była już na Eurowizji w 2011. Jest wykształconą klarnecistką, studiowała reżyserię filmową, a zaczynała bardzo wcześnie jak miała 4 lata w dziecięcym zespole.

Youtube

21:36 Izrael

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Izrael – Hovi Star „Made of Stars” - Młody wokalista jest bardzo pewny siebie w notce biograficznej powiedział, że - Mogę napisać piosenkę czymkolwiek i sprawić, że zabrzmi jak przebój.

21:32 Pierwsza piosenka z wielkiej piątki Włochy! Czyli pięciu państw założycieli Eurowizji.

Włochy – Francesca Michielin „No Degree of Separation”

Taka Alicja w krainie czarów skomentował Orzech.

Youtube

21:28

Węgry – Freddie „Pioneer” zadebiutował zaledwie w zeszłym roku w 2014 roku w muzycznym show. Chciał być koszykarzem, ale kontuzja spowodowała, że zamienił piłkę na gitarę. PRZYSTOJNIAK!

Bardzo łada piosenka i wokalista :)

21:24

Azerbejdżan – Samra „Miracle” - debiutowała w wieku 16 lat. Teraz ma 20 lat i studiuje na kierunku Kultura i sztuka. Nie lubi obcinać włosów. I Szwedzi przygotowali dla niej piosenkę :)

Youtube

21:20

Holandia – Douwe Bob „Slow Down” - Propozycja Holandii to piosenka, która ma nam uwiadomić, że trzeba zwolnić. Wokalista ma 23 lata. Piosenka powstała w Portugalii, Szwecji, Hiszpanii. Wokalista ma 23 lata powadzi bar, uprawia jeździectwo, z zamiłowania jest fryzjerem. Artur Orzech mówi, ze świetnie śpiewa ten chłopak, ale czy wygra?

21:16 Czechy!

Czechy – Gabriela Gunčíková „I Stand” - Piosenkę czeską skomponowali i napisali Szwedzi. Wokalistka choć młoda ma już na koncie dwie płyty. Teraz zaśpiewała balladę w starym stylu. Czy znajdzie się w finale?

Youtube

21:12

P { margin-bot

Na scenie Belgia – Laura Tesoro „What’s the Pressure”. Młodziutka wykonawczyni.

Youtube

21:08 - Zaczynamy finał z udziałem Michała Szpaka. Na scenie - para prowadzących - Mans Zelmerlow i Petra Mede. Żartują, ze za 3 do 8 godzin Mans będzie już zwykłym człowiekiem i co to oznacza, że w końcu będzie mógł jeść słodycze i węglowodany! :)

screen tvp.pl

21.00 Zaczynamy. Artyści występujący dzisiejszego wieczoru przejdą się po scenie jak po wybiegu.

Z jednego numeru telefonu można wysłać maksymalnie 20 smsów – na jedną piosenkę, lub na kilka różnych.

Jak oglądać na żywo Eurowizję? Albo w telewizji na TVP1 o 21. W Internecie na oficjalnym kanale Eurowizji na You Tubie oraz na TVP.pl.

Oto pełna kolejność startowa w Finale Eurowizji:

1. Belgia – Laura Tesoro „What’s the Pressure”

2. Czechy – Gabriela Gunčíková „I Stand”

3. Holandia – Douwe Bob „Slow Down”

4. Azerbejdżan – Samra „Miracle”

5. Węgry – Freddie „Pioneer”

6. Włochy – Francesca Michielin „No Degree of Separation”

7. Izrael – Hovi Star „Made of Stars”

8. Bułgaria – Poli Genova „If Love Was a Crime”

9. Szwecja – Frans „If I Were Sorry”

10. Niemcy – Jamie-Lee „Ghost”

11. Francja – Amir „J’ai cherché”

12. Polska – Michał Szpak „Color of Your Life”

13. Australia – Dami Im „Sound of Silence”

14. Cypr – Minus One „Alter Ego”

15. Serbia – Sanja Vučić ZAA „Goodbye (Shelter)”

16. Litwa – Donny Montell „I’ve Been Waiting for This Night”

17. Chorwacja – Nina Kraljić „Lighthouse”

18. Rosja – Sergey Lazarev „You Are the Only One”

19. Hiszpania – Barei „Say Yay!”

20. Łotwa – Justs „Heartbeat”

21. Ukraina – Jamala „1944”

22. Malta – Ira Losco „Walk on Water”

23. Gruzja – Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz „Midnight Gold”

24. Austria – Zoë „Loin d’ici”

25. Wielka Brytania – Joe & Jake „You’re Not Alone”

26. Armenia – Iveta Mukuchyan „LoveWave”

W tym miejscu o godz. 21 obejrzysz naszą relację NA ŻYWO z wielkiego finału konkursu Eurowizji 2016.

Jakie są wasze typy? Nasz Michał Szpak ma szanse? W finale startuje 26 państw, które będą walczyć o miano najlepszej piosenki Europy. Polski wokalista zaprezentuje się jako 12.

Eastnews

Jak wyglądają notowania bukmacherów? W finale największe szanse na wygraną ma ich zdaniem Rosja, czyli Siergiej Łazariew i jego piosenka You Are The Only One. Następna jest Australia Dami Im „Sound of Silence”. Polska zajmowała 18. miejsce.

Ale to nie musi o niczym świadczyć. Wystarczy spojrzeć na to jak wielką popularnością cieszy się piosenka Michała. Jego wykonanie "Color Of Your Life" z czwartkowego półfinału w jeden dzień obejrzano na YouTube ponad milion razy! To naprawdę imponujący wynik.

A jak sam Michał ocenia własne szanse? Czy coś poprawi jeszcze przed występem?