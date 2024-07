Kayah to kobieta sukcesu. Jest artystką, która sprzedaje płyty, na jej koncerty przychodzą tłumy, z powodzeniem prowadzi swoją wytwórnię płytową. Dzięki temu, jak donosi dzisiejszy „Fakt”, Kayah może sobie pozwolić na sztab ludzi, którzy ją obsługują. Wyliczył ich aż osiem osób!!!



Plus menedżerka, która dba o jej interesy i wizerunek. Wydawałoby się, że Kayah ma wszystko. Otóż nie... Gwiazda wyznała ostatnio, że jest bardzo samotna. W ostatnim „Twoim Stylu” mówi, że owszem, wiedzie luksusowe życie, ale to nie jej nie uszczęśliwia.

Kiedy kupiłam wielki dom, byłam taka szczęśliwa. A teraz wiem, że dom to nie ściany, ale ludzie. I choć mam kierowcę, panią, która opiekuje się moim kontem, i mogę sobie pozwolić na to, by wejść do sklepu i wziąć bluzkę nie patrząc na cenę, muszę powiedzieć, że nie tak wyobrażałam sobie szczęście. Moją największą klęską jest to, że nie udało mi się utrzymać rodziny.