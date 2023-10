Małgorzata Rozenek dalej cieszy się pobytem na Bali i nie ukrywa, że oprócz bajecznie pięknego ślubu, Omena Mensah i Rafał Brzoska zapewnili swoim gościom moc atrakcji. Jedna z nich mocno zaskoczyła gwiazdę TVN, a prezenty, jakie otrzymała razem z mężem, wywołały szeroki uśmiech na ich twarzach. Oryginalny pomysł!

Reklama

Małgorzata Rozenek zdradza, co stało się po ślubie Mensah i Brzoski

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska po drugim ślubie, który odbył się w egzotycznych okolicznościach zabrali gości do Setia Darma House of Mask and Puppets czyli muzeum masek i kukiełek z całego świata, aby ich najbliżsi mogli bliżej zapoznać się z lokalną kulturą. Po serii spektakli i zwiedzaniu goście otrzymali wyjątkowe prezenty. O wszystkim poinformowała Małgorzata Rozenek:

Po bajecznym i magicznym balijskim ślubie, po epickiej imprezie. Zaczęliśmy dzień drugi, od poznania lokalnej historii i kultury. Pojechaliśmy zwiedzać Setia Darma Dom Masek i Kukiełek. Nietuzinkowe muzeum, w którym obejrzeliśmy spektakl prezentujący balijskie maski i kukiełki i posłuchaliśmy przewodników o historii tego rękodzieła na wyspie. Sama Uroczystość jak i kolejne dni były planowane ponad 12 miesięcy, ale mimo to nikt z nas się nie spodziewał, że lokalni artyści tego muzeum, używając tradycyjnych technik, stworzą dla każdego gościa @omenaamensah i @rbrzoska unikalną kukiełkę z podobizna każdego z nas ❤️ niewiarygodna niespodzianka ????❤️

Instagram / m_rozenek

Zobacz także: Małgorzata Rozenek na ślubie Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Przyćmiła pannę młodą?

Karykatury z własną podobizną widocznie spodobały się Małgorzacie Rozenek i Radosławowi Majdanowi, co doskonale było widać w ich wspólnej relacji. Co za uśmiechy!

Jak Ci cię podoba? - zapytał Radosław Majdan, a Małgorzata Rozenek dodała: Bardzo. Każdy dostał taką samą, tylko siebie.

Instagram / m_rozenek

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy pokazali swój pierwszy taniec z wesela. Fani podzieleni

Wygląda na to, że para maksymalnie zadbała o swoich gości, którzy nie tylko uczestniczyli w ślubie, ale mają też okazję poznać Bali i tamtejszą sztukę.

Instagram / m_rozenek

Instagram / m_rozenek