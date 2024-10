Rebel Wilson i Ramona Agruma oficjalnie powiedziały sobie „tak” podczas pięknej ceremonii, która miała miejsce na słonecznej Sardynii. Australijska aktorka znana z filmów komediowych takich jak "Druhny" oraz jej partnerka, projektantka mody, zdecydowały się na romantyczną ceremonię w otoczeniu bliskich. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy – to miejsce pełne wspomnień, które od dawna zajmuje specjalne miejsce w ich sercach.

Sardynia to wyspa pełna malowniczych krajobrazów i luksusowych kurortów, które idealnie nadają się na wymarzone wesele. To miejsce ma dla pary szczególne znaczenie, gdyż Rebel i Ramona odwiedziły je już wcześniej, zakochując się w jego pięknie i klimacie. To właśnie te wspomnienia sprawiły, że wybrały tę włoską wyspę jako tło dla swojej ceremonii.

Obie panny młode olśniły gości swoimi sukniami ślubnymi, które idealnie odzwierciedlały ich style. Rebel postawiła na klasyczną, elegancką suknię z koronką, podkreślającą jej sylwetkę, natomiast Ramona wybrała bardziej nowoczesny krój z subtelnymi akcentami. Ubrania były dopasowane do klimatu ceremonii – lekkie, zwiewne i pełne blasku, co dodało uroku całej uroczystości.

Ceremonia była kameralna, z udziałem jedynie najbliższych przyjaciół i rodziny. Rebel i Ramona zdecydowały się na intymny charakter wydarzenia, aby celebrować tę chwilę wśród najbliższych osób. Fani szybko zareagowali na wieści o ślubie – media społecznościowe zalały gratulacje i słowa wsparcia, wyrażające radość z ich szczęścia. Podobnie było w przypadku zaręczyn obu pań - te miały miejsce w lutym 2023 roku.

W listopadzie 2022 roku Rebel Wilson została mamą dzięki surogatce - na świecie pojawiła się dziewczynka, która otrzymała imię Royce Lillian.

Rebel Wilson i Ramona Agruma po raz pierwszy ujawniły swój związek w czerwcu 2022 roku. Wilson zrobiła coming out, przyznając, że odnalazła swoją „Disneyowską księżniczkę”, co poruszyło jej fanów i społeczność LGBTQ+. Ogłoszenie relacji podczas Pride Month miało szczególne znaczenie, promując akceptację i odwagę bycia sobą.

Myślałam, że szukam księcia Disneya... Ale może to, czego naprawdę potrzebowałam przez cały ten czas, to księżniczka Disneya pisała wówczas aktorka

Paniom serdecznie gratulujemy!

Rebel Wilson to australijska aktorka, komediantka, scenarzystka i producentka, znana głównie z ról w filmach komediowych. Zyskała popularność dzięki występom w serii "Pitch Perfect", gdzie wcieliła się w postać Fat Amy, co przyniosło jej uznanie widzów i liczne nagrody. Karierę rozpoczęła od komedii i seriali w Australii, a później zdobyła rozgłos w Hollywood. Rebel jest również znana z tego, że aktywnie dzieli się swoim życiem prywatnym, w tym historią metamorfozy zdrowotnej oraz życiem miłosnym.