Roksana Węgiel i Kevin Mglej mają za sobą ślub cywilny, ale już niebawem powiedzą sobie sakramentalne "tak" przed Bogiem. Oboje starają się ukryć szczegóły ich ceremonii i nawet goście nie będą wiedzieć do ostatniej chwili, gdzie dokładnie się odbędzie. Na uroczystości ma pojawić się wiele znanych nazwisk, nawet Maryla Rodowicz została zaproszona. 78-latka musiała jednak odmówić wokalistce.

Maryla Rodowicz nie pojawi się na ślubie Roksany Węgiel

Pod koniec sierpnia odbędzie się ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, którzy robią wszystko, by pozostawić szczegóły ich uroczystości w tajemnicy. Ostatnio media rozpisywały się o tym, że na ślubie Roksany Węgiel pojawią się wielkie gwiazdy, w tym Maryla Rodowicz. Jak wiadomo, uroczystość ma się odbyć na Podkarpaciu, skąd pochodzi wokalistka, jednak nawet goście nie znają dokładanego miejsca ceremonii, ponieważ para nie chcę, by te szczegóły wyciekły do mediów.

Na liście gości Roksany Węgiel i Kevina Mgleja miała pojawić się Maryla Rodowicz. Okazuje się jednak, że wokalistka musi pojawić się na zaplanowanym wcześniej koncercie i zabraknie jej na uroczystości. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Niestety nie uda mi się dotrzeć na wesele, nie szykuję więc żadnej kreacji, bo mam w tym dniu koncert, który był wcześniej umówiony i zorganizowany. Ale oczywiście życzę jej wszystkiego najlepszego — powiedziała Maryla Rodowicz w rozmowie z ''Faktem''.

Wojciech Olkusnik/East News

Przy organizacji ceremonii parze pomaga ekspertka ślubna Izabela Janachowksa, która prowadzi własny program "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej". Natomiast na uroczystości młodej pary mają pojawić się takie nazwiska jak Michał Kassin z partnerem, Maffashion, Michał Danilczuk, a nawet Mata.

A wy czekacie już na najhuczniejszy ślub tego roku?

