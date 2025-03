Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron uchodzili za jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Ich ślub w kwietniu 2024 roku był szeroko komentowany w mediach, a fani z entuzjazmem śledzili ich wspólne życie. Jednak już kilka miesięcy po ślubie zaczęły pojawiać się spekulacje o kryzysie w ich relacji. Jak się okazało, w grudniu 2024 roku modelka podjęła ostateczną decyzję o zakończeniu małżeństwa i złożyła pozew o rozwód.

Informacja o rozwodzie pojawiła się na oficjalnym profilu Sandry Kubickiej na Instagramie. W swoim wpisie modelka potwierdziła, że to ona złożyła pozew i zaznaczyła, że nadal chce, aby Baron był obecny w życiu ich syna Leonarda.

Mimo że się rozstajemy, na zawsze zostajemy wspólnie rodzicami Leonarda. Jeśli Aleksander będzie chciał mieć stały kontakt z synem, to oczywiście nie będę mu go utrudniać, tak jak nie robiłam tego do tej pory, wręcz odwrotnie, miesiącami walczyłam, aby chciał spędzać z nim czas

Modelka podkreśliła, że przez dłuższy czas starali się dojść do porozumienia. Jednak mimo starań, różnice między nimi okazały się nie do pogodzenia. Teraz Sandra zdecydowała się ujawnić kolejne szczegóły.

Kilkanaście godzin od opublikowania oświadczenia, Sandra Kubicka wrzuciła na Instagram nowy post. Jest to urocze zdjęcie z synkiem, pod którym wbiła szpilę Alkowi, stwierdzając:

Na tym nie poprzestała, bo w poniedziałek z samego rana udostępniła obszerne wyjaśnienia na InstaStory, tłumacząc, że problemy w małżeństwie kosztowały ją wiele nerwów i łez. Podkreśliła także, że wbrew wyobrażeniom niektórych, długo walczyła o ten związek.

Sandra odniosła się także do zarzutów, jakoby miała udawać szczęśliwą rodzinę. Wspomniała o niedawnym wyjeździe do Tajlandii, z której w sieci pojawiała się relacja, na której widzieliśmy ją i Barona. Podkreśliła, że to jednak nie ona publikowała materiały.