Izabela Janachowska podczas relacji na InstaStories pokazała kadry z Roksaną Węgiel, a na swojej stronie internetowej zdradziła szczegóły ślubu piosenkarki. Dziś po południu w kościele na Podkarpaciu odbyła się piękna uroczystość podczas której Roksana Węgiel i Kevin Mglej ślubowali sobie miłość i wierność małżeńską. W organizacji uroczystości młodej parze pomogała Izabela Janachowska, która teraz pokazała wyjątkowe nagranie z Roxie.

Izabela Janachowska o szczegółach ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Wiosną br. okazało się, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie. Okazało się wówczas, że para zdecydowała się na ceremonię cywilną, ale od razu było wiadomo, że ich marzeniem jest ślub kościelny. Zakochani szykowali się do uroczystości, ale wszystkie szczegóły i datę trzymali w tajemnicy. Jakiś czas temu wyszło jednak na jaw, że to Izabela Janachowska organizuje ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Dziś to się potwierdziło, a sama Izabela Janachowska kilka godzin po ślubie zdradziła szczegóły tego wyjątkowego wydarzenia!

Izabela Janachowska podczas relacji na InstaStories pokazała nagranie, które zostało nagrane podczas ostatniej przymiarki sukni ślubnej.

Jestem z Roxie po ostatnich przymiarkach mówiła Izabela Janachowska.

Tak, ostatnie przymiarki. Już się dzisiaj nawzruszałyśmy dodała Roxie.

Roxie wygląda tak, że można tylko płakać. Wyszło wspaniale więc nasza panna młoda już za chwile rusza, suknie też mówiła Janachowska.

Na portalu Izabeli Janachowskiej pojawił się również wpis, w którym zdradziła szczegóły bajkowego ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Organizatorka uroczystości przyznała, że ceremonia odbyła się na Podkarpaciu.

Ceremonia ślubna była dla młodej pary, jak i dla ich bliskich, ogromnym przeżyciem. Roksanie, która jest niezwykle związana ze swoją rodziną, miała towarzyszyć w tej ważnej chwili jej najbliższa osoba – tata. To on poprowadził ją do ołtarza czytamy na portalu Izabeli Janachowskiej.

Jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic związanych ze ślubem Roksany i Kevina była, oczywiście, kreacja Panny Młodej. Ukrywaliśmy tę informację nawet przed Panem Młodym, presja była więc ogromna. Roksana pojawiła się w kościele w sukni ślubnej pochodzącej z Concept Store – Izabela Janachowska czytamy na stronie gwiazdy.

Trzeba przyznać, że Roksana Węgiel w koronkowej sukni od Izabeli Janachowskiej wyglądała jak milion dolarów!

