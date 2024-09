W jesiennej ramówce TVN znalazło się miejsce na autorskie pasmo Mateusza Hładkiego. Dziennikarz miał okazję porozmawiać m.in. z Izabelą Janachowską, która opowiedziała o niedawnym ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, a także zdradziła, czy planuje powrót do TVN! Zobaczcie, co zdradziła ekspertka w show "Mówię Wam".

Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja był nazywany przez wielu "wydarzeniem roku", a nawet "ślubem dekady"! Nic dziwnego: uroczystość spełniła z nawiązką oczekiwania gości, a także fanów ciekawych każdego szczegółu tego wielkiego dnia. Winnica na Podkarpaciu potraktowała Roxie Węgiel jak królową i dla niej zrobiła wyjątek, organizując imprezę weselną.

Nad organizacją ślubu i wesela czuwała niekwestionowana ekspertka w tej dziedzinie, Izabela Janachowska. Teraz, kilka dni po ceremonii prezenterka udzieliła wywiadu w nowym show Mateusza Hładkiego i wyznała to, czego jeszcze nie zdradziła o ślubie Kevina i Roksany:

Czego nie wiecie? Nie mogę powiedzieć. Wiele rzeczy pokazali na swoich social mediach, ich marzeniem był ślub we włoskim stylu, w Winnicy. Cieszę się że mogłam zrobić wesele w miejscu w którym nigdy nie było

Czego nie wiecie? Nie mogę powiedzieć. Wiele rzeczy pokazali na swoich social mediach, ich marzeniem był ślub we włoskim stylu, w Winnicy. Cieszę się że mogłam zrobić wesele w miejscu w którym nigdy nie było

Choć prowadzący nalegał, by Janachowska wyjawiła stawki, jakie para młoda zapłaciła za organizację tak bajkowego ślubu, ekspertka ślubna pozostawała nieugięta. Zdradziła za to, że tego dnia nie brakowało niespodzianek i zaskoczeń:

Były niespodzianki. Roksana przepięknie zatańczyła dla Kevina, było to przed nim ukrywane, Kevin przygotował dla niej pierścionek, 4 karatowy diament, to była dla niej prezent ślubny

Były niespodzianki. Roksana przepięknie zatańczyła dla Kevina, było to przed nim ukrywane, Kevin przygotował dla niej pierścionek, 4 karatowy diament, to była dla niej prezent ślubny

Co ciekawe, przy okazji rozmowy o ślubie Roksany Węgiel, Mateusz Hładki zapytał Izabelę Janachowską o to, czy nie brakuje jej ... pracy w TVN! Odpowiedziała jednoznacznie:

Zobacz także

Jedyne co mogę powiedzieć to to, że jestem człowiekiem wolnym, z żadną telewizja niezwiązana

- odparła Janachowska.