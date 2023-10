Nadszedł ważny dzień dla Agnieszki Łyczakowskiej i Wojtka Janika ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para, która pierwszy raz powiedziała sobie "tak" w 4. edycji show, 9 czerwca pobierze się drugi raz - tym razem zdecydowali się na ślub kościelny. Pan młody w "Dzień Dobry TVN" opowiedział o szczegółach wyczekiwanej ceremonii!

Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik poznali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" - po sparowaniu przez ekspertów wzięli ślub w 4. edycji hitu TVN. Od tamtej pory są nierozłączni i wychowują razem córeczkę, Antosię, a ukochana Wojtka na bieżąco relacjonuje codzienne życie na kanale YouTube "Życie od pierwszego wejrzenia".

Już od jakiegoś czasu stało się jasne, że Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik planują drugi ślub - tym razem zdecydowali się na ceremonię kościelną, a przygotowania ruszyły już kilka miesięcy temu. Teraz, w dniu ślubu, Wojtek Janik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udzielił wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", w którym zdradził szczegóły ceremonii.

- Przyszła taka chwila, że w końcu, Antonina będzie podawała obrączki i już ćwiczy. Obrączki się nie zmieniły, są takie same jak 4 lata temu - wyjawił ukochany Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Prowadzący "Dzień Dobry TVN" zapytał Wojtka Janika o to, dlaczego razem z Agnieszką zdecydowali się na ceremonię kościelną. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził, że powód jest związany z ich córeczką.

- To chyba za sprawą małej istotki, która jest u mnie na rękach. Chcieliśmy Bogu podziękować, że jest z nami i przyklepać to przed Bogiem - wyjaśnił Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w "Dzień Dobry TVN".

Uczestnik ślubnego show wyjawił też liczbę weselnych gości, wśród których mają pojawić się też inne pary znane ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Już od jakiegoś czasu jest jasne, że Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zorganizują ceremonię w wyjątkowym miejscu w górach - we wsi Stryszawa w Beskidach. Teraz pan młody opowiedział o szczegółach tej lokalizacji, a także stylistyki i kolorystyki ślubnego przyjęcia.

- To miejsce wybraliśmy parę lat temu przyjechaliśmy w odwiedziny, rok temu zrobiliśmy chrzciny Antosi, i uznaliśmy, że ślub też tu musi być (...) Dominuje czerń - elegancki kolor, nie wiedzieliśmy, że w tym momencie jest to w modzie, nam się to spodobało, jest elegancko - kontynuował Wojtek Janik.