W tragicznym wypadku samochodowym w Krakowie zginęło czterech młodych mężczyzn. Wśród ofiar znalazł się 24-letni Patryk Peretti, syn Sylwii Peretti, co potwierdził w rozmowie z Pudelek.pl menadżer uczestniczki "Królowych życia":

Dzisiaj o 3 w nocy Patryk jako pasażer samochodu zginął w tragicznych okolicznościach. Jest to tragedia dla Sylwii i dla nas wszystkich. To się zdarzyło dosłownie przed chwilą…

Zobacz także: Nie żyje 24-letni syn Sylwii Peretti z "Królowych życia". Zginął w tragicznym wypadku samochodowym

Patryk był miłośnikiem motoryzacji ale i najlepszym przyjacielem swojej mamy, Sylwii, którą w dniu ślubu poprowadził do ołtarza.

Niewyobrażalna tragedia w życiu Sylwii Peretti. W dramatycznym wypadku samochodowym zginął jej syn, 24-letni Patryk Peretti, fan motoryzacji. Widzowie mieli okazję poznać go w jednym z odcinków "Królowych życia" w TTV. Sylwia wielokrotnie opowiadała o Patryku w wywiadach, podkreślając, że ma z nim świetne relacje:

Chciałam, żeby mój syn miał fajny dom. Moim największym sukcesem jest to, że jak ma jakikolwiek problem, to wpada do mnie i gadamy. Dziś jest moim najlepszym kumplem. Świetny chłopak, bardzo fajnie mi się udał - mówiła Peretti.