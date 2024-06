Po rozstaniu Sylwia i Akop Szostakowie poszli w swoje strony i dziś na nowo układają swoje życie, tyle że... już osobno. Oboje są raczej oszczędni w dzieleniu się prywatnymi sprawami i nie opowiadają zbytnio o tym, jak obecnie się czują. Tymczasem pod osłoną nocy Sylwia podzieliła się z odbiorcami poruszającym wpisem nt. szczerej miłości.

Sylwia Szostak nocą prawi o miłości

Zdaje się, że dziś fani są już pogodzeni z rozstaniem Sylwii Szostak i Akopa, choć trudno zaprzeczyć, że początkowo wywołało ono ogromną aferę. Internauci mieli żal do pary, że ci do samego końca chwalili się swoim małżeństwem na forum, kreując je na wręcz idealne, a tymczasem z dnia na dzień poinformowali o końcu relacji, co więcej zdradzając, że z problemami zmagają się od lat.

W tej niełatwej sytuacji para musiała dodatkowo stawić czoła nieprzyjemnym komentarzom, ale obecnie wygląda na to, że mogą liczyć już tylko na wsparcie. Co ciekawe, fani z zapartym tchem przyglądają się ich relacjom w sieci, wypatrując, czy aby któreś z nich nie znalazło już drugiej połówki. Póki co nic na to nie wskazuje, choć niedawny wpis Akopa zaskoczył odbiorców.

Teraz z kolei to Sylwia postanowiła otworzyć się przed internautami i to w środku nocy! Na InstaStory wspomniała o szczerej i prawdziwej miłości, jakiej doświadcza. Do wpisu dołączyła urocze zdjęcie, na którym widzimy ją, wyraźnie smutną, i wtulonego w nią psiaka.

Prawdziwi przyjaciele kochają Cię nawet wtedy, kiedy zapominasz o tym, by kochać siebie. Zwierzęta nie odezwą się słowem, ale będą przy tobie bez zastanawiania się, czy tego potrzebujesz

Nie od dziś wiadomo, że zarówno Sylwia, jak i Akop, kochają pieski. Wspólnie przez lata opiekowali się kilkorgiem, natomiast po rozstaniu pupile wciąż im towarzyszą.

Mamy jednak nadzieję, że u Sylwii wszystko jest w porządku.

