Akop Szostak i Sylwia Szostak rozstali się już jakiś czas temu, a informacja o rozwodzie pary, która uchodziła za ekspertów w dziedzinie pielęgnowania związku, spadła na ich fanów jak grom z jasnego nieba. Dziś już wiadomo, że oboje układają swoje życie od nowa i każde z nich robi to na własnych zasadach. Ostatnio Akop Szostak został przyłapany w kawiarni przez paparazzi. Jak sobie radzi po rozstaniu? Zobaczcie!

Reklama

Zamyślony Akop Szostak w restauracji. Uwagę zwraca ten jeden szczegół

Akop i Sylwia Szostakowie tworzyli parę, która uchodziła za wzór godny naśladowania i wydawało się, że recepty, które przekazują swoim fanom, są faktycznie kluczem do udanej relacji. Tak jednak nie było i po rozstaniu okazało się, że już od jakiegoś czasu próbowali naprawić swój związek, ale bezskutecznie. Jakiś czas temu oficjalnie opublikowali oświadczenie, w którym Akop Szostak i Sylwia Szostak ogłosili rozstanie.

Reklama

Teraz już wiadomo, że to małżeństwo jest już historią, a Akop Szostak stara się odnaleźć spokój i radość w tym nowym rozdziale jego życia. Na nowych zdjęciach paparazzi wygląda na to, że nie zawsze jest to łatwe...