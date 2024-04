Rozstanie Akopa Szostaka i Sylwii Szostak odbiło się głośnym echem. Chyba nikt nie spodziewał się takiej wiadomości jeszcze chwilę przed tym, jak Akop postanowił zrobić sobie kolejny tatuaż z podobizną swojej żony.

Akop Szostak i Sylwia Szostak pod koniec marca poinformowali o rozstaniu. Akop wielokrotnie podkreślał, że decyzja o rozstaniu była wspólna i nie dotyczyła osób trzecich. Do tej pory na instagramowym profilu trenera pojawiało się mnóstwo zdjęć z żoną. Bukiety kwiatów i życie posłane różami nagle się zakończyło. W sieci nie brakuje teorii spiskowych na temat rozstania. Jedni piszą o zdradzie inni o tym, że to tylko chwyt marketingowy. Pewne jest jedno, uczucie tak szybko nie znika, co widać po social mediach Akopa, który zachował fotografie z Sylwią.

Jedna z fotografii dodana przez mężczyznę, to Sylwia Szostak w białej sukni ślubnej. To zdjęcie na Instagramie Szostaka pojawiło się co najmniej trzy razy. Ostatni raz chwilę przed rozstaniem. Szostak pisał wtedy:

Pod zdjęcie pojawiły się nowe komentarze po tym jak Szostakowie ogłosili rozstanie. Fani zaczęli pisać smutne buźki i wyrażać niedowierzanie, że taka miłość mogła się skończyć.

Szostak jeszcze rok temu na Instagramie opublikował wspominkowe zdjęcie z dnia ślubu.

Związki nie są idealne. W końcu tworzą je ludzie, którym daleko do ideałów. Życie we dwójkę jest trudne. Szkoda ze nie wiemy, jak cholernie będzie to ciężkie na samym początku… gdyby ktoś nam to powiedział, może lepiej byśmy się przygotowaliby stawić czoła takim wyzwaniom. Pewnego dnia staniesz przed wyborem. Możesz się zachować jak rozpieszczony dzieciak, zabrać swoje zabawki i pójść do innej piaskownicy... albo możesz zostać. By wspólne załatać wszystkie dziury, które powstały. Mogę obiecać Ci jedno… będziesz ciągle latać różne „dziury”. Lecz jeśli się nie poddasz i spróbujesz, doświadczysz największego szczęścia. Bo miłość to nie jest, to co doświadczasz na początku związku, to zauroczenie. Miłość jest dorosła, poważna, czasem raniąca… lecz najwspanialsza. Daj sobie i tej drugiej osobie, szanse to poczuć

- pisał wtedy Akop Szostak.