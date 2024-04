Akop i Sylwia Szostakowie przez lata tworzyli zgrany związek, dlatego informacja o ich rozstaniu zaskoczyła wszystkich. Para często w mediach społecznościowych pokazywała się razem, a trener regularnie robił żonie spektakularne niespodzianki- czym chwalił się na Instagramie. Teraz Akop Szostak postanowił ponownie zaskoczyć, ale tym razem nie żonę, a swoich fanów i pokazał zdjęcie... ze ślubu!

Akop Szostak pokazał zdjęcie ze ślubu

Akop Szostak i Sylwia Szostak tuż przed Wielkanocą postanowili zakończyć swój ponad dziesięcioletni związek i się rozstać. Ich decyzja wywołała mnóstwo spekulacji, a w sieci mi.in plotkowano o zdradzie, do której odniósł się Szostak jakiś czas temu. Akop pomimo ciężkiego czasu nadal pozostaje aktywny w mediach społecznościowych i na bieżąco daje swoim fanom rady odnośnie diety czy treningów, ale oprócz tego często się uzewnętrznia i dzieli swoimi przemyśleniami. Teraz obserwatorzy Szostaka przecierali oczy ze zdumienia, kiedy na jego profilu zobaczyli zdjęcie z panną młodą!

Instagram @akopszostak

Akop Szostak podczas relacji na InstaStories pokazał wyjątkowe zdjęcie z wyjątkowej uroczystości. Sportowiec pochwalił się fotografią na której pozuje z piękną panną młodą. Pod zdjęciem pojawiły się krótkie życzenia:

Najlepszego dzieciaku! napisał Akop Szostak.

Jak widać, Akop Szostak w dniu urodzin kobiety postanowił przypomnieć ich wspólną fotkę.

Instagram/Akop Szostak

Akop Szostak mimo wszystko zawsze może liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy co by się nie działo, zawsze będą go wspierać. Tymczasem warto przypomnieć, że ostatnio informowaliśmy, iż także Sylwia Szostak zaskoczyła wyznaniem, po którym i do niej spłynęły gratulacje. Wygląda na to, że życie Sylwii i Akopa zaczyna się na nowo układać po bolesnym rozstaniu.

