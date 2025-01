Sylwia Grzeszczak już nie ukrywa swojej miłości! Piosenkarka w 2023 roku ogłosiła rozstanie z Liberem, a od kilku miesięcy media plotkowały, że artystka znów jest szczęśliwa. Sama Sylwia Grzeszczak nie reagowała na medialne doniesienia i nie publikowała w sieci zdjęć czy wpisów, w których odnosiła się do plotek o nowym partnerze, ale teraz przerwała milczenie. Na takie wyznanie czekali wszyscy fani gwiazdy!

Sylwia Grzeszczak potwierdza nowy związek. Już nie ukrywa swojego szczęścia!

Sylwia Grzeszczak przez wiele lat tworzyła szczęśliwy związek z Liberem. Para doczekała się córeczki Bogny i chroniła swoje życie prywatne. Niestety, we wrześniu 2023 roku Sylwia Grzeszczak i Liber ogłosili rozstanie. Była para zakończyła swój związek w dobrych relacjach i do dziś tworzą zgrany duet na gruncie zawodowym. To właśnie Liber jest autorem tekstów ostatnich hitów Sylwii Grzeszczak i razem mogą cieszyć się, że ich piosenki "Motyle" czy "Och i ach" podbijają największe listy przebojów. Blisko rok po rozstaniu muzyka i wokalistki w mediach pojawiły się zdjęcia paparazzi, które zdradziły, że Liber znów jest zakochany. Niedawno okazało się, że Sylwia Grzeszczak również odnalazła swoje szczęście u boku nowego nowego mężczyzny, który pojawił się w jej życiu. Szybko wyszło na jaw, że nowy partner Sylwii Grzeszczak to były Blanki Lipińskiej.

Piosenkarka początkowo nie komentowała medialnych doniesień na swój temat i nie publikowała w sieci zdjęć czy wpisów, w których wspominała o nowym ukochanym. Teraz artystka zrobiła jednak wyjątek! Sylwia Grzeszczak w najnowszym wpisie na swoim profilu na Instagramie podsumowała miniony 2024 rok. Piosenkarka pochwaliła się swoimi zawodowymi sukcesami, ale nie zapomniała o zmianach w żuciu prywatnym...

2024 to był świetny rok pod względem artystycznym! Bardzo pracowity! Gratuluję całemu mojemu zespołowi oraz teamowi za osiągnięcia i serce, które wkładają w swoją pracę! Jesteście najlepsi! Każdy mój singiel znalazł się na samym szczycie notowań! To nasz wspólny sukces. Cieszę się, że mogłam przeżywać go z Wami na wielu pięknych koncertach w całym kraju. Był to też rok wielu doświadczeń, a te złe przeplatały się wielokrotnie z tymi dobrymi. zaczęła swój wpis gwiazda.

Sukces i popularność mają też swoje ciemniejsze strony. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, którzy pilnowali mojego bezpieczeństwa bardzo blisko na co dzień i na koncertach. To oni przywrócili poczucie mojego bezpieczeństwa i normalności. Nachodzenie mnie i mojej rodziny, groźby i towarzyszący temu lęk były bardzo trudne i wpływały na zdrowie. Grzesiu, Dominik, Bartek z całego serca Wam dziękuję… dodała.

Na koniec Sylwia Grzeszczak oznaczyła profil Macieja Buzały i wspomniała o wyjątkowych chwilach!

W tym roku zdarzyły się też wyjątkowe chwile @maciejbuzala napisała Sylwia Grzeszczak i dodała wymowną emotikonę zakochanej pary.

Spodziewaliście się takiego wyznania? Kto wie, być może wkrótce Sylwia Grzeszczak wkrótce opublikuje wspólne zdjęcia z nowym ukochanym? My mocno trzymamy za nich kciuki i życzymy im żeby rok 2025 przyniósł im same szczęśliwe dni!

Spójrzcie na zdjęcia Sylwii Grzeszczak z Sylwestra. Gwiazda podczas relacji na InstaStories pokazała, w jakiej stylizacji przywitała Nowy Rok. W czerwonej, cekinowej kreacji wyglądała jak milion dolarów.

