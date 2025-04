Śmierć Jana Pawła II zapisała się w historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń współczesnej Polski, a sposób, w jaki media przekazały tę wiadomość, na zawsze pozostanie w pamięci widzów. Dlatego w 20. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, w sieci pojawiły się liczne wspomnienia związane z tym dniem. Nie zapomniała o papieżu również Sylwia Peretti, która na InstaStories udostępniła wyjątkowy kadr.

Sylwia Peretti pokazała wyjątkowe zdjęcie. To stało się w godzinę śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 świat obiegła wiadomość o śmierci Jana Pawła II. Polskie media przerwały swoje programy, by przekazać tę smutną informację, a społeczeństwo pogrążyło się w żałobie. Do dziś Polacy doskonale pamiętają ten poruszający moment, Rocznica jego odejścia to dla wielu Polaków moment zadumy i powrotu do wspomnień z tamtego dnia. W mediach przypominane są archiwalne nagrania, relacje dziennikarzy oraz świadectwa ludzi, którzy doświadczyli tej chwili.

Sylwia Peretti również nie zapomniała o tej ważnej rocznicy i pokazała, co wydarzyło się w Tatrach dokładnie o 21:37. Trzeba przyznać, że widok rozświetlonego Giewontu przyprawia o dreszcze i refleksję:

21:37, znów rozbłysnął Giewont. Jakby sam święty góral dał nam znak. Choć minęło już dwadzieścia lat, Jego obecność wciąż trwa - w sercach, w świetle, które nie gaśnie... Jan Paweł II - napisała poruszona Peretti.

​Nie jest tajemnicą, że Jan Paweł II, znany był z głębokiej miłości do gór. Podczas swoich licznych wędrówek często rezygnował z wygód, wybierając skromne warunki noclegu. Bywało, że spał na ziemi, na kocu, z kamieniem pod głową, ceniąc bliskość natury i prostotę życia. Te chwile spędzone wśród górskich krajobrazów były dla niego nie tylko formą odpoczynku, ale również czasem modlitwy i kontemplacji. ​

Sylwia Peretti pokazała, co stało się w godzinę śmierci Jana Pawła II fot. Instagram @sylwia_peretti

Tak Sylwia Peretti wspomina ukochanego syna

​Sylwia Peretti, znana z programu "Królowe życia", przeżywa trudne chwile po stracie swojego jedynego syna, Patryka, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym w Krakowie w lipcu 2023 roku. W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku, samochód prowadzony przez Patryka spadł z mostu Dębnickiego i dachował, co doprowadziło do śmierci wszystkich czterech pasażerów. ​

Od czasu tego tragicznego wydarzenia, Sylwia Peretti sporadycznie dzieli się swoimi uczuciami w mediach społecznościowych. W jednym z poruszających wpisów na Instagramie wyznała:

Tęsknota za Tobą boli każdego dnia. Ale uczę się dostrzegać Cię tam, gdzie wcześniej nie szukałam - w chwilach ciszy, które teraz mówią więcej niż słowa

Jej wpisy i działania ukazują głęboki ból po stracie jedynego syna, ale także determinację w niesieniu pomocy innym, co jest kontynuacją wartości, które dzieliła z Patrykiem.

