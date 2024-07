Sylwia Szostak, gwiazda programu "Agent" i trenerka personalna, pokazała zdjęcie sprzed 4 lat, na którym jest... bardzo wychudzona. W 2012 roku ważyła zaledwie 41 kilo. Sylwia Szostak apeluje do swoich fanek i dziewczyn, które ćwiczą i mają obsesję na punkcie idealnej figury, aby zaczęły ćwiczyć i jeść z głową, bo doprowadzą się do stanu, w którym ona była te kilka lat temu.

Wychudzona Szostak na zdjęciu robi wrażenie.

Szostak ćwiczyła do upadłego, głodziła się, a potem miała takie napady, że jadła wszystko. Opisała przy zdjęciu, dlaczego nie wolno doprowadzać się do takiego stanu.

Na wadze 41 kg. Jedzenie do 18:00 nadmierne ograniczanie węgli, cardio, cardio im więcej tym lepiej...ciągle zła, z wiecznymi napadami na słodkie. Wypady na fast foody, a potem "diety kilkudniowe" eliminowanie tłuszczy - łamliwe paznokcie, ziemista cera i znowu cardio, za karę. Ciagle zjazdy energetyczne, ale najważniejsze, że z wagi spadało. Wczoraj pierwszy raz zobaczyłam to zdjęcie.

Jeśli są wśród was kobiety, które skądś to znają - nie róbcie sobie tego. To nie jest fit styl życia.

To wyniszczanie organizmu i wieczne doprowadzanie do złych stanów psychicznych i kompleksów, które wraz ze spadająca wagą wcale nie mijają - napisała na swoim Facebooku Sylwia Szostak (pisownia oryg.).