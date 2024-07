Godna konkurencja dla Ewy Chodakowskiej i Anny Lewandowskiej? Sylwia Szostak, jedna z gwiazd występujących w programie "Agent Gwiazdy". Kim jest i czym się zajmuje?

Reklama

To trenerka personalna. Jest coraz bardziej popularna na Facebooku, gdzie ma ponad 127 tys. fanów. A jeszcze więcej na Instagramie! Teraz trenerka fitness spróbowała swoich sił w rozrywce! A skąd się wzięła?

Kim jest Sylwia Szostak z Agenta?

Sylwia Szostak przez 9 lat pracowała jako fotomodelka, biorąc udział w kampaniach reklamowych i projektach fotograficznych. Zawsze była wysportowana, ale dopiero gdy zapisała się na na siłownię, żeby regularnie ćwiczyć i lepiej się poczuć, zrozumiała, że ćwiczenia mogą ją całkowicie pochłonąć. Teraz chodzi na siłownię 4-5 razy w tygodniu i dzieli treningi na poszczególne partie mięśniowe. A do tego uprawia inne sporty. Kto jest jej guru?

Bardzo dużo wiedzy chłonę od męża, trenera Akopa Szostaka i to on uświadomił mi, jak ważna jest dieta, kiedy myślimy o poważnych efektach. Trenuję 4-5 razy w tygodniu na siłowni, w drodze wyjątku czasem w domu. W pozostałe dni zazwyczaj też staram się być aktywna. Wykonuję wtedy treningi aerobowe, bądź po prostu spaceruję dużo z mężem. Zawsze jednak 1-2 dni w tygodniu robię totalny odpoczynek, aby dać szansę organizmowi się zregenerować - powiedziała w jednym z wywiadów Sylwia Szostak.

A co ma wspólnego z dziennikarką sportową Karoliną Szostak? Poza nazwiskiem, miłością do sportu i pokazywaniem się w telewizji, nie są spokrewnione.

Jej mąż to były kulturysta z międzynarodowymi tytułami - aktualnie zawodnik MMA. Obecnie Sylwia i jej mąż prowadzą swój merytoryczny program treningowy w stacji TVN Meteo Activ.

Zobacz także

W programie Agent na razie Sylwia Szostak pokazała, że ma lęk wysokości, dlatego nie skoczyła na bungee. I choć jest strong woman, to lęk okazał się nie do pokonania. Jeszcze nie zaprezentowała chyba w pełni swojej osoby i charyzmy, czyli tego, co ją odznacza na filmikach YouTube z ćwiczeniami.

Jesteście fanami ćwiczeń z Sylwią?

Zobacz także: Gwiazdor „M jak Miłość” w programie Agent. Kim jest Tomasz Oświeciński?

Sylwia Szostak na planie Agenta.

Sylwia Szostak z innymi gwiazdami Agenta.

Sylwia Szostak pokazuje efekty ćwiczeń.