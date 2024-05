Sylwia Szostak i Akop przez lata uchodzili za jedną, z bardziej zgranych par w polskim show-biznesie, dlatego wiadomość o ich rozstaniu zaskoczyła wszystkich. Małżeństwo było ze sobą przez ponad 10 lat i nic nie wskazywało na to, że mogą mieć jakieś problemy. Akop po rozstaniu z ukochaną, chętnie się uzewnętrznia i dzieli swoimi przemyśleniami. Sylwia jest nieco bardziej skryta i nie za często możemy dowiedzieć się, co obecnie przeżywa. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i opublikowała wymowny wpis.

Sylwia i Akop Szostakowie tuż przed Wielkanocą podjęli decyzję o rozstaniu, a w internecie pojawiło się mnóstwo spekulacji, odnośnie powodów zakończenia ich związku m.in. plotkowano o zdradzie, do której Akop Szostak odniósł się jakiś czas temu. Na jaw wyszło także to, że małżeństwo od dłuższego czasu walczyło o związek i korzystało z pomocy specjalisty. Zarówno, Sylwia jak i Akop w tym trudnym dla nich czasie postanowili skupić się na pracy i w mediach społecznościowych pojawiają się treści głównie z nią związane. U Akopa oprócz tego dość często pojawiają się posty dotyczące jego obecnego samopoczucia. Teraz Sylwia postanowiła zaskoczyć swoich odbiorców i dodała wymowny post, odnoszący się do tego, co teraz przeżywa.

Sylwia Szostak otworzyła się przed obserwatorami i dodała wymowny post w mediach społecznościowych.

Kochani. Wiem, że ciekawi was to jakie nastroje mi towarzyszą na co dzień. Próbujecie to odczytywać z moich postów, relacji. Ciekawi was to jakie mam aktualne plany. Czy emanuje szczęściem, czy może jestem pozbawiona jakichkolwiek emocji.

zaczęła Szostak.