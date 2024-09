Jakiś czas temu Sylwia Szostak przechodziła kryzys małżeński, a Kubańczyk rozstał się ze swoją partnerką. W mediach pojawiły się plotki o ich romansie, ale oni sami ich nie komentowali aż do teraz. Trenerka musiała postawić sprawę jasno!

Akop i Sylwia Szostak przechodzili ostatnio małżeński kryzys i poinformowali o swoim rozstaniu. Na szczęście trudny czas nie trwał zbyt długo i Akop Szostak po powrocie do żony zaskoczył wyznaniem. Jakiś czas temu pojawiły się jednak plotki o romansie żony trenera ze znanym raperem Kubańczykiem. Oboje nie zabierali głosu w tej sprawie, ale co się później okazało pojawią się razem na ekranie w reality-show "Good Luck Guys", w którym tworzyli programową parę. W rozmowie z naszą reporterką Party.pl Sylwia Szostak odniosła się do tego, jak reaguje na plotki o romansie z raperem.

Ja myślę, że warto skwitować, że to są plotki, które zawsze krążą wokół programów reality, to napędza program, napędza oglądalność, podjudza ludzi do dalszych dyskusji, dla programu to fajnie no bo coś się dzieje

— powiedziała Sylwia Szostak.