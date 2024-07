Zaledwie kilka dni temu fani Sylwii i Akopa Szostaków przecierali oczy ze zdziwienia, gdy ci ogłosili, że postanowili popracować nad naprawą swojego związku i dali sobie jeszcze jedną szansę. Para wybrała się również na wspólny wyjazd do Paryża. Teraz jednak Sylwia Szostak podzieliła się z fanami pewnym wyznaniem i pisze o swoim nie najlepszym samopoczuciu...

Sylwia Szostak podzieliła się szczerym wyznaniem

Informacja o rozstaniu Sylwii i Akopa Szostaków wprawiła wiosną ich fanów w osłupienie. Internauci nie dowierzali, że tak dobrana para postanowiła zakończyć wieloletnią relację. Na szczęście, ku uciesze swoich wielbicieli, niedawno Sylwia i Akop Szostakowie poinformowali, że pragną naprawić swój związek.

Zakochani wyjechali razem do Paryża, jednak najwidoczniej proces powrotu do relacji nie należy do najprostszych. Dlaczego? Sylwia Szostak wyjaśniła to na InstaStories. Jak wyznała, nie czuje się najlepiej:

Z racji tego, że lubicie kiedy szczerze Wam piszę o swoim samopoczuciu i sytuacjach nieidealnych: tak dziś obudziłam się z niepokojem, zaspałam, totalnie nieogarnięta. Nic nie mogę znaleźć, wszystkiego zapominam. Połowy rzeczy nie spakowałam - pisze trenerka.

Instagram @sylviafitness

Trenerka przyznała, że liczy na to, że trening postawi ją na nogi. Jednocześnie zaapelowała do fanów, by ci nie obawiali się mówić o gorszych momentach i ich doświadczaniu:

Mam nadzieję, że trening zmieni ten głupi mood. Tak czy inaczej pamiętacie, że wszyscy jesteśmy ludźmi i taki dni czasem też mamy prawo mieć. Życzę wam dobrego dzionka - zakończyła Sylwia.

Instagram @akopszostak

Mamy nadzieję, że relacja Sylwii i Akopa Szostaków będzie od tej pory zaliczała jedynie wzloty, a z fanami para będzie dzieliła się na bieżąco swoimi odczuciami. Czekacie na relację z kolejnych, wspólnych wyjazdów i chwil?

