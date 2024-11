Sylwia Peretti dzień po Wszystkich Świętych opublikowała nagranie z cmentarza. Pokazała, jak wygląda nagrobek jej jedynego syna, który zmarł w tragicznym wypadku latem 2023 roku.

Wszystkich Świętych to dzień zadumy i pamięci o tych, których między nami już nie ma. Poruszającym zdjęciem upamiętniającym Gabriela Seweryna podzielił się Rafał Grabias, który odwiedził jego grób na cmentarzu w Głogowie. Nagraniem z wizyty na cmentarzu podzieliła się również Sylwia Peretti. "Królowa życia" pokazała, jak wygląda grób jej jedynego syna.

Na czarno-białym nagraniu widać nie tylko nagrobek ze zdjęciem upamiętniającym Patryka Peretti. Na pomniku pojawił się także niespodziewany gość. Sylwia Peretti nagrała małą wiewiórkę spacerującą po grobie jej ukochanego syna.

Syn Sylwii Peretti wraz z trójką pasażerów znajdował się w pojeździe, który wpadł w poślizg, a następnie dachował. Wszyscy zginęli tragicznie w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku. W rozmowie z Vivą! tak Sylwia Peretti wspominała dzień śmierci syna, który okrutnie odmienił jej życie na zawsze:

Pogrążona w żałobie mama, wyznała:

Sylwia Peretti na wiele miesięcy wycofała się ze swojej działalności w mediach społecznościowych. Od jakiegoś czasu publikuje treści w sieci, które utrwalają pamięć o jej jedynym synu. Internauci starają się wspierać ją dobrym słowem. Niedawno na jej Instagramie pojawiły się łamiące serce słowa: