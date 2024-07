Sylwia Szostak, trenerka personalna i gwiazda programu "Agent" w młodości była fotomodelką. Zrobiła sobie też kilka zdjęć nago dla zagranicznych pism dla panów. Teraz te najbardziej erotyczne są dostępne w sieci. Sylwia Szostak postanowiła się z tych zdjęć wytłumaczyć, bo jej fankami są też młode dziewczyny. Co napisała?

Pracowałam przez prawie 9 lat jako fotomodelka. Robiłam liczne kampanie reklamowe dla firm z kosmetykami, ubraniami itp. Pracowałam z takimi fotografami jak Richard Warren (kto nie wie może wygooglować)... Zrealizowałam tez kilka sesji rozbieranych w tym CKM, wszystkie zawsze w dobrym smaku. Kiedy wyszłam z okresu nastolatki, zostałam zaproszona przez właścicielkę agencji dla fotomodelek na zagraniczny wyjazd do Francji w celu zrealizowania zdjęć do zagranicznych wydań dla Playboya. Zrobiliśmy sesję, nie widziałam zdjęć na podglądzie, niektóre pomysły fotografa w myśl jego artystycznej wizji mi się nie do końca podobały, ale nauczyłam się, ze artystom trzeba zaufać i dać im pracować w zgodzie ze sobą. Podpisałam umowę w obcym języku i koniec.

Po czasie materiały trafiły do kilku wydań Playboya zagranicznego i kilka lat temu do edycji Polskiej. Również nieobrobione, bez światłocieni i przedstawione totalnie w erotyczny sposób zostały zamieszczone w internecie - napisała na swoim Facebooku Sylwia Szostak.