Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to obecnie najgorętsza para polskiego show-biznesu. Zakochani już nie kryją się z miłością i pozwalają sobie nawet na okazywanie uczuć przed obiektywami paparazzi, choć wciąż oboje nie wypowiadają się oficjalnie na tematy związane z ich życiem prywatnym. Komentują za to inni i są to ciekawe refleksje. Przypomnijmy: "Oni wyglądają jak rodzeństwo! Małgorzata jest podobna do mamy Radka"

Warto jednak pamiętać, że Doda była już drugą żoną Radosława Majdana, a przed związkiem z piosenkarką miał on już na koncie małżeństwo z Sylwią Majdan, która od lat próbuje swoich sił jako projektantka mody. Jak ona zapatruje się na nową miłość byłego męża? Okazuje się, że Radek jest szczęściarzem, bo z obiema żonami potrafił, czasami dopiero po czasie, utrzymać pozytywne i przyjacielskie relacje. Sylwia w rozmowie z jednym z tabloidów zapewnia, że mają z Radosławem świetny kontakt i bardzo trzyma kciuki za jego związek z Rozenek.

Mamy dobre relacje z Radkiem. Małgosia jest przepiękną i wspaniałą kobietą. Życzę im jak najlepiej. Mam nadzieję, że wszystko im się uda - wyznała w rozmowie z "Super Expressem".

Tej miłości sprzyjają wszyscy, nawet byłe żony ;) Czas chyba na duży medialny debiut i coś nam mówi, że stanie się to naprawdę szybko...

