Związek Radosława Majdana i Małgorzaty Rozenek wzbudza od kilku miesięcy duże emocje. Przede wszystkim dlatego, że mogłoby się wydawać, iż były piłkarz i "Perfekcyjna Pani Domu" na pierwszy rzut oka zupełnie do siebie nie pasują, a tymczasem na naszych oczach rodzi się wielka miłość. Para jest nierozłączna, a Majdan ma podobno świetny kontakt z dziećmi Małgorzaty. Przypomnijmy: Majdan jest perfekcyjnym tatą dla dzieci Rozenek. Czym im imponuje?

W publikacjach w tabloidach przy okazji plotek o związku Majdana i Rozenek często przewija się też temat Dody, która była żoną Radosława przez cztery lata, a ich miłość skończyła się głośnym rozwodem. Pojawiły się również doniesienia, że gwiazda nie jest zachwycona faktem, iż Majdan układa sobie życie na nowo. W najnowszym wywiadzie artystka jednak dementuje te plotki i twierdzi, że Radek i Małgorzata świetnie do siebie pasują.



Minęło pięć lat od naszego rozstania i chciałabym, żeby w końcu ułożył sobie życie. Tym bardziej, że uważam, że oni są z Małgorzatą do siebie bardzo podobni, dla mnie są jak rodzeństwo. Ona jest bardzo podobna do jego mamy. Kiedyś czytałam taki artykuł, że ludzie najlepsze pary tworzą, gdy są do siebie wizualnie podobni. A oni są naprawdę jak rodzeństwo! Bardzo podobny kolor oczu, układ buzi i tak dalej. Małgorzata wydaje mi się, że może nas zdziwić, bo jest zodiakalnym Bliźniakiem, więc ta druga jej twarz to może być cały Radzio. I tutaj naprawdę mogą się dogadywać fantastycznie i już nie tylko cały czas test białej rękawiczki. Czy ich związek ma szanse przetrwać? Radka znam 10 lat i dla dobra naszej przyjaźni nie będę wypowiadać się na ten temat - skomentowała w rozmowie z "Kobiecym Okiem".