Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani wychowują wspólnie trzech synów: Tadeusza, Stanisława i małego Henia. Nie tak dawno temu Gosia podzieliła się z fanami radosną informacją, a teraz zdecydowała się u boku męża podziękować za wszystkie gratulacje, jakie do nich spływają.

Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan i jej mąż spełnili kolejne marzenie. "Zdecydowaliśmy się"

Małgorzata Rozenek-Majdan szturmem podbiła polski show-biznes i obecnie jest jedną z najpopularniejszych prezenterek. Gosia znana jest głównie z prowadzenia programów dla kobiet, m.in. występowała w "Perfekcyjna pani domu" czy też "Projekt Lady". Oprócz tego przedsiębiorcza 46-latka aktywnie prowadzi konto w social mediach, a na Instagramie śledzi ją ponad 1,5 miliona osób. Rozenek-Majdan chętnie odzywa się do swoich fanów i dzieli tym, co u niej słychać. Nie tak dawno temu, Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła wyznaniem, że "poleca trzecie dziecko po 40-tce", a tym razem u boku męża przekazała radosną wiadomość. Przy okazji Gosia podziękowała za gratulacje, jakie spływają do nich od kilku dni.

@r_majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan zwróciła się do fanów i postanowiła im podziękować za wszystkie gratulacje, jakie do nich spływają w związku z kupnem bardzo luksusowego i ultradrogiego apartamentu w Kołobrzegu.

Bardzo Wam dziękuje za wszystkie gratulacje, które od wczoraj mi wysyłacie - przekazała 46-latka u boku męża.

Małgorzata i Radosław Majdanowie nie ukrywali, dlaczego zdecydowali się na nieruchomość w Kołobrzegu. Wyjawili wszystkie powody.

My zdecydowaliśmy się na Harmony Resort Kołobrzeg(...) tam są baseny dla dzieci, baseny dla dorosłych, zjeżdżalnie, siłownia, sauny, spa, konsjerż, recepcja. To jest zrobione w standardzie takiego 5 gwiazdowego hotelu(...) Mamy same przyjemności bez ryzyka - wyznała Gosia Rozenek-Majdan.

Zakochani nie ukrywali swojego szczęścia i jak przyznali, jest to dla nich spełnienie marzeń.

Zobacz także

Cieszymy się bardzo, jesteśmy podekscytowani i to jest naprawdę dla nas duża przyjemność i takie trochę spełnienie marzeń - wyznali.

My również przyłączamy się do gratulacji!

Reklama

Zobacz także: Radosław Majdan porównał się do Beckhamów! Nie do wiary, kto jest jego Victorią