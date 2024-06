Na początku czerwca w domu Małgorzaty Rozenek-Majdan odbyło się huczne świętowanie. Zaledwie kilka dni później w mediach ukazał się wywiad, w którym celebrytka nie była już w tak dobrym nastroju. Gwiazda TVN postanowiła trochę się pożalić na to, co czeka ją w najbliższych tygodniach. Dawna prowadząca „Dzień dobry TVN” przyznała, że zostanie „porzucona”. Co z Radosławem Majdanem?

Małgorzata Rozenek żali się w wywiadzie

O tym, że 14 czerwca rusza Euro 2024, nie trzeba przypominać żonom piłkarzy – zarówno tych grających, jak i będących na emeryturze. Były bramkarz reprezentacji Polski Radosław Majdan z pewnością będzie śledził zmagania nie tylko kadry z Robertem Lewandowskim na czele, ale i pozostałych drużyn. Małgorzata Rozenek-Majdan już się z tym pogodziła, co przyznała w ostatnim wywiadzie.

W rozmowie z serwisem Onet gwiazda TVN stwierdziła, że w ciągu najbliższych tygodni będzie musiała oswoić się z samotnością, ponieważ jej mąż będzie skupiony na czymś innym. Warto przypomnieć, że Euro 2024 będzie trwało aż do 14 lipca.

Będę porzuconą, pozostawioną, samotną żoną, bo mój mąż jest wręcz przeszczęśliwy – powiedziała na łamach Onetu.

Możemy się domyślać, że była prowadząca „Dzień dobry TVN” swoją wypowiedź nieco przerysowała: celebrytka często kibicuje przecież Biało-czerwonym razem z Radosławem Majdanem. Mieliśmy okazję już wielokrotnie zobaczyć ją zarówno na kanapie w koszulce reprezentacji, jak i na stadionie PGE Narodowy.

Wygląda na to, że czerwiec będzie miesiącem pełnym emocji w domu gwiazd. Kilka dni temu Majdanowie świętowali czwarte urodziny Henia. Czekacie na ich pierwsze kibicowskie zdjęcia z Euro 2024?

