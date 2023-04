Małgorzata Rozenek o Heniu: "Dzidziuś Majdana dosłownie wszedł mi na głowę"

Małgorzata Rozenek ma za sobą debiut w "Dzień Dobry TVN". Żona Radosława Majdana nie boi się wyzwań, a program na żywo to zdecydowana próba osobowości. Pierwszego dnia w nowej pracy Małgorzatę Rozenek wspierał Radosław Majdan, Henio Majdan, Stanisław Rozenek i Tadeusz Rozenek. Ukochani chłopcy gwiazdy TVN czekali na nią w studiu telewizyjnym, a mały Henio z tatą obdarowali ją kwiatami. Urocze nagranie pojawiło się w sieci. Zobaczcie również ich nowe rodzinne zdjęcia paparazzi. Małgorzata Rozenek z synami i Radosławem Majdanem po studiem "Dzień Dobry TVN" W ostatnią wakacyjną sobotę prowadzący "Dzień Dobry TVN" zapozowali do wspólnego zdjęcia. To pierwszy raz w historii programu, kiedy wszyscy gospodarze śniadaniówki poprowadzili jeden serwis. Tak uczcili wakacyjne wydanie specjalne. 29. sierpnia Małgorzata Rozenek zadebiutowała w "Dzień Dobry TVN" już w duecie u boku Krzysztofa Skórzyńskiego. Tego dnia za kulisami na nowych prowadzących czekały ich rodziny, które tuż przed zakończeniem transmisji na żywo, dołączyli do swoich bliskich na scenie i pogratulowali im pierwszego dnia w pracy. Mały Henio Majdan miał dla mamy bukiecik kwiatów: Chcieliśmy ci pogratulować. Tak sobie przechodziliśmy obok i pomyśleliśmy, że wpadniemy - powiedział Radosław Majdan, niosąc na rękach 2-letniego synka. Bukiety kwiatów Małgorzacie Rozenek wręczyli również starsi synowie. Gwiazda nie mogła powstrzymać łez. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dzień Dobry TVN (@dziendobrytvn) Zobacz także: Małgorzata...