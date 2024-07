1 z 8

Sylwia Grzeszczak od dłuższego czasu utrzymuje się na topie polskich wokalistek pop w naszym kraju. Każdy jej kolejny singiel osiąga pierwsze miejsca list przebojów i staje się hitem.

Kilka dni temu gwiazda poinformowała, że kolejną propozycją promującą album "Komponując siebie" będzie "Nowy Ty, nowa Ja". Podczas weekendowego wydania "Dzień dobry TVN" zaprezentowała ten numer na żywo. Paparazzi udało się przyłapać gwiazdę przed wejściem do studia. Grzeszczak zaskoczyła dość mocną jak na siebie stylizacją - do kombinezonu moro dobrała czarną skórzaną kurtkę i buty. Kontrastowało to z jej wizerunkiem spokojnej i grzecznej kobiety, który znaliśmy do tej pory.

Jak wam się podoba w takim wydaniu?

