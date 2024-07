Sylwia Bomba gościła w "Dzień Dobry TVN", gdzie podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z samodzielnym macierzyństwem. W ostatnim czasie los okrutnie doświadczył gwiazdę TTV i jej 3.5-letnią córeczkę. Zmarł były partner Sylwii Bomby i ojciec Antosi, z którym gwiazda "Gogglebox" rozstała się w maju ubiegłego roku. Jak Sylwia Bomba radzi sobie samodzielnie wychowując córkę?

Sylwia Bomba i Jacek Ochman doczekali się córki Antoniny. Rodzice dziewczynki rozstali się w ubiegłym roku. Sylwia Bomba wspominała trudny związek i ucieczkę od byłego partnera. W smutnym wywiadzie po śmierci Jacka Ochmana przyznała, że przez ostatnie miesiące swojego życia nie kontaktował się z córką. Sylwia Bomba musiała zmierzyć się z samodzielnym macierzyństwem oraz tym, jak przekazać córce informację o śmierci taty. Teraz Sylwia Bomba gościła w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o tym, jak radzi sobie jako samodzielna mama.

Zobacz także: Sylwia Bomba po pogrzebie Jacka Ochmana rozmawiała z jego mamą: "Wychowaj Antosię w szczęściu"

Sylwia Bomba w "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o więzi, która łączy ją z córką. Przyznała, że Antosia może na nią liczyć w każdej kwestii:

Sylwia Bomba podzieliła się z widzami, tym jak wygląda jej codzienność z Antosią i jak sobie radzi z czynnościami lub aktywnościami, które trzeba wykonać:

Zobacz także

Zawsze do Antoniny mówię, że jesteśmy bohaterkami, jesteśmy dwie i mamy misję. Wymyślam zadania logistyczne. Np. jak gdzieś lecimy, to mówię, że to misja NASA i że musimy się dostać do samolotu. Trzeba być kreatywnym i potrafić się zorganizować - powiedziała Sylwia Bomba.